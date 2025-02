Vollspaltenböden: Mehr Tierwohl in den Ställen

Obwohl Österreich mit Auflagen wie dem Aus der „unstrukturierten Vollspaltenbucht“ oder der verpflichtenden Bewegungsbucht für Sauen bereits Vorreiter in vielen Tierschutzthemen ist, ist diese Weiterentwicklung manchen Organisationen nicht genug. Im Gastkommentar „Letzte Chance für Schweine“ (KURIER, 5. 2.) war die Forderung nach doppeltem Platzangebot und tiefer Stroheinstreu zu lesen. Lassen wir die gesundheitlichen Herausforderungen der Staubbelastung durch Stroh für Mensch und Tier einmal außen vor und fragen: Was würde das eigentlich bedeuten?

Österreichs Schweinebetriebe sind dem Wettbewerb am EU-Binnenmarkt ausgesetzt. Betriebe in Deutschland oder Spanien sind um das Zehnfache größer und produzieren deutlich billiger. Unsere Betriebe sind klein und die Produktion teuer. Würden wir nun mit doppeltem Platz und Stroheinstreu Auflagen einführen, die es sonst in keinem EU-Land gibt, würde österreichisches Schweinefleisch wohl zum Teuersten in Europa werden. Wahrscheinliche Folgen wären die Auslistung heimischer Ware, Betriebsschließungen und eine Verlagerung der Produktion in andere Länder. Wäre das ein Tierschutz-Erfolg?