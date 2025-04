April, April: Die besten Aprilscherze von Prominenten

Das deutsche Topmodel ist nicht nur für ihr perfektes Aussehen und ihren Job als strenge Model-Mama in der Castingshow "Germany's Next Topmodel" bekannt, sondern auch für ihren (oft schrägen) Sinn für Humor. Gleich mehrmals sorgte Klum bereits mit einem Aprilscherz für Aufregung – beispielsweise, als sie ein Foto von sich mit Fake-Schwangerschaftsbauch auf Instagram veröffentlichte oder sie (untermalt mit einer perfekten Video-Collage) behauptete, eine Hauptrolle in der Serie "Sex and the City" ergattert zu haben.