Camilla in der Steiermark und Dürers Feldhase statt der Statue von Erzherzog Albrecht

Wie heißt es doch so schön: "Der 1. April, der einzige Tag des Jahres, an dem Menschen tatsächlich überlegen, ob das wirklich stimmt, was sie im Internet lesen." Heute sollte man wirklich ganz genau aufpassen, wenn man durch Social Media scrollt. Da zeigen sich einige äußerst kreativ.

So auch das Weingut Skoff in Gamlitz. Da wurde doch glatt ein Bild mit Königin Camilla auf Facebook und Instagram gepostet. "Letzte Woche höchster Besuch am Weingut: Queen Camilla Parker Bowles hat persönlich mit Walter Skoff auf die neue Partnerschaft angestoßen (und heimlich ein Flascherl mehr mitgenommen)", heißt es da. "Ab jetzt gilt: Nur wer eine Krone trägt, kriegt einen Karton!"

Und das Albertina Museum will gleich die Statue von Erzherzog Albrecht entfernen lassen und gegen einen Dürer-Hasen ersetzen.

"Anlässlich von fast 250 Jahren Sammlungsgeschichte haben wir eine mutige Entscheidung getroffen: Die Statue von Erzherzog Albrecht vor unserem Gebäude wird durch eine neue Ikone ersetzt – einen bronzenen Feldhasen!", wurde auf Facebook gepostet. "Unsere berühmteste Zeichnung von Albrecht Dürer bekommt endlich den Platz, den sie verdient. Der Feldhase wird zum neuen Wahrzeichen der Albertina – und wir freuen uns riesig auf diesen symbolischen Sprung in eine neue Ära!⁠"

Die Stadtbibliothek Graz will gar die Mitarbeiter "verleihen". "Ihr möchtet euer Bücherregal neu anordnen lassen? Oder ihr möchtet eure Bibliothek zu Hause katalogisieren lassen? Neu bei uns im Angebot: Librarian to go! Borgt euch unseren Bibliothekar für zuhause aus! Nie war eure Büchersammlung besser sortiert, selbst unauffindbare Bücher sind für ihn kein Problem! Preis auf Anfrage, um Terminvereinbarung wird gebeten! Tanzeinlagen sind verhandelbar!"

Auch sehr kreativ das Posting der "Oper im Steinbruch", da ist von einem Locationtausch zu lesen. "Die Veranstalter der Oper im Steinbruch und der Seefestspiele Mörbisch haben sich darauf geeinigt, die Bühnen für die heurige Saison zu tauschen", heißt es. "Das Schiff des ,Fliegenden Holländers' wird daher aufgrund der Naturkulisse des Neusiedler Sees auf der Seebühne Mörbisch vor Anker gehen, während sich der Steinbruch St. Margarethen für ,Saturday Night Fever' in eine riesengroße Felsendisco verwandelt. Bereits gekaufte Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit, bitte beachtet bei eurer Anreise, dass ihr nicht zur falschen Location abbiegt."

Also, am besten hält man es wie Johann Wolfgang von Goethe: "Den ersten April mußt überstehen, dann kann dir manches Guts geschehen."