15 Jahre lang war der US-Amerikaner Robert Levine in Cooper City (Florida) zu Hause. Er lebte dort in einem großen Haus, das er nun nach mehr als einem Jahrzehnt verkaufen wollte. Doch anstatt, einen Immobilienmakler zu engagieren, entschied sich Levine dazu, sich auf ChatGPT zu verlassen.

KI kompetenter als Immobilienmakler? Der dreifache Vater wollte mithilfe von Künstlicher Intelligenz den ganzen Verkaufsprozess durchplanen und sich dabei selbst herausfordern. „Wir haben ein paar Zimmer im Haus neu gestrichen, weil ChatGPT sagte, dass man dort die größte Rendite erzielen würde“, sagte Levine gegenüber NBC Miami. Doch die KI sagte dem US-Amerikaner nicht nur, was er tun muss, um den Wert seiner Immobilie zu steigern, sondern sie erstellte auch einen Zeitplan. So wusste seine Familie genau, wann sie mit dem Packen beginnen musste. Auch das Online-Inserat für seine ehemaligen vier Wände wurde von der KI verfasst.

„Als wir uns mit Immobilienmaklern trafen, fehlte ihnen das Vertrauen in die Preisgestaltung“, sagte Levine gegenüber Fortune. „ChatGPT gab uns mehr Sicherheit hinsichtlich der Preisniveaus und der weiteren Marktentwicklung.“ ChatGPT hingegen versicherte ihm, dass es der richtige Schritt sei, das Haus für 100.000 US-Dollar mehr anzubieten, als die Immobilienmakler empfohlen hatten.

Haus in nur fünf Tagen verkauft Das Haus wurde wie von der KI vorgegeben an einem Dienstag (3. März) online inseriert. Das war laut Levine ein voller Erfolg: „Ich glaube, innerhalb der ersten 72 Stunden hatten wir bereits fünf Angebote für das Haus, was einfach großartig war.“ Am Sonntag, nur fünf Tage später, hatte er einen unterzeichneten Vertrag, der auch mithilfe von ChatGPT erstellt wurde.

Den Vertrag ließ er von einem Anwalt prüfen, doch alle restlichen Dokumente sollen von der KI selbst kontrolliert worden sein. „Wir schätzen, dass wir durch den Einsatz dieser KI-Tools etwa drei Prozent des Gesamtverkaufspreises einsparen, was in unserem Fall eine bedeutende Summe ist“, erklärte Levine weiter. Das Haus wurde zu einem der höchsten Quadratmeterpreise auf dem Markt verkauft, obwohl es weder die beste Aussicht noch das größte Grundstück hatte und auch nicht das modernste Objekt in der Gegend war.