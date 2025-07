Einfach erklärt bedeutet Hate Watching nichts anderes, als dass wir Inhalte nicht trotz , sondern wegen ihres Reizpotenzials ansehen – weil sie uns eben aufregen, peinlich berühren oder provozieren. Ursprünglich prägte die US-Kritikerin Emily Nussbaum 2012 den Begriff, als sie im New Yorker über ihre ambivalente Beziehung zur Musical-Serie Smash schrieb. Das Prinzip: Erheiterung und Genuss durch Ablehnung – ein emotionales Wechselspiel aus Wut, Spott und moralischer Überlegenheit .

Eine qualitative Studie der University of Louisiana belegt, dass Hate Watching auf komplexen psychologischen und sozialen Dynamiken beruht. Es dient der Selbstvergewisserung, ermöglicht soziale Vergleiche und erzeugt emotionale Aktivierung – ähnlich wie bei süchtig machenden Reizen. Besonders Reaktionen wie Fremdscham, Abscheu oder Wut werden als befriedigend erlebt, weil sie unser Belohnungssystem stimulieren.

Aber nicht nur der psychologische Einzelaspekt spielt hier hinein, auch kollektive Dynamiken nehmen im Netz Fahrt auf. So formieren sich bspw. mit "Anti-Fandoms" digitale Gegenwelten zu klassischen Fangemeinschaften. Statt Bewunderung eint hier der gemeinsame Hass. Paradoxerweise erzeugen diese Gruppen laut Studien oft stärkere Bindungen als echte Fans. Denn: Geteilter Spott stiftet wiederum Identität. In dieser Dynamik wird Hate Watching zu einem Akt kollektiver Selbstvergewisserung – etwa durch das Posten spöttischer Reaktionen oder das Teilen moralischer Empörung.

Soziale Bindung, emotionale Stimulation und Gruppenzugehörigkeit machen Hate Watching attraktiv, doch es birgt auch Gefahren. Die Ungarische Akademie der Wissenschaften warnte in einer Studie : Wer sich dauerhaft negativen Inhalten hingibt , kann Zynismus, stereotype Denkmuster und emotionale Abstumpfung entwickeln. Besonders riskant wird es, wenn Hate Watching zum Ersatz echter Auseinandersetzung wird oder zur digitalen Suchtform mutiert.

Es ist verführerisch, jemanden wie den Tech-CEO Andy Byron in einem Skandal "fertigzumachen" – vor allem, wenn Macht, Arroganz oder moralisches Fehlverhalten im Spiel zu sein scheinen. Aber aus ethischer, gesellschaftlicher und psychologischer Sicht ist es problematisch, eine reale Person wie eine Reality-TV-Figur zu behandeln. Denn in letzter Zeit ist ein eben solcher Wandel zu beobachten: Während früher Formate wie Big Brother oder Dschungelcamp gezielt dafür entworfen wurde, kollektiven Spott hervorzurufen, rücken heute reale Personen in den Fokus. Hate Watching wird zur performativen Praxis, bei der User und Userinnen sich nicht nur empören, sondern aktiv Einfluss nehmen wollen.

Von Anna Kostka und Sophie Unger