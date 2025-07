Was ist der Gen-Z-Blick?

Der "Gen Z Stare" soll vor allem oft in der Gastronomie und im Handel vorkommen: Egal, ob die Zoomer als Kunden oder Angestellte im Geschäft stehen – der Blick sorgt für Verwirrung. Demnach würden sie dazu tendieren, ihre Mitmenschen mit einem ausdruckslosen Blick anzustarren. Außerdem würden Zoomer, die in der Gastronomie oder im Handel arbeiten, die Kundschaft nicht wirklich grüßen.

Auf TikTok sorgte die Debatte für zahlreiche Videos. Content Creator wie @dantejamees stellten Szenen aus dem realen Leben nach, die das wortlose Starren verdeutlichen sollen. Gen Z würde demnach nicht nur häufig die Kunden in Gastro und Handel anstarren, sondern auch sehr leise sprechen. "Ich gehöre der Generation Z an, die bei der Arbeit die Generation Z bedienen muss, und das ist zu 100 % richtig", kommentierte ein User. Ein anderer Nutzer scherzte, dass er bei manchen Teenies das Gefühl hätte, dass sie zuerst ChatGPT um Hilfe fragen müssten, um zu wissen, wie sie in Gesprächen antworten sollen.