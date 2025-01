Jade Thirlwall, die mit der Girlgroup Little Mix bekannt wurde, erklärte dem Journalisten Louis Theroux, dass sie Styles gedatet hat, als er in der Talentshow "The X Factor" zu sehen war. Die beiden sollen ein Rendezvous gehabt haben, kurz nachdem der Sänger der Gruppe One Direction beigetreten ist.

Harry Styles entschuldigte sich

Nur ein Jahr später fand Jade Thirlwall ebenfalls Erfolg in "The X Factor": 2011 gewann sie mit ihrer Band Little Mix die Sendung und begann ihre Musikkarriere. Zu der Zeit waren One Direction schon in den Charts fest verankert. Die beiden Musiker begegneten sich danach wieder und der 30-Jährige entschuldigte sich für sein Verhalten. "Ich habe ihn gesehen und er sagte zu mir, 'es tut mir wirklich leid, dass ich dich ignoriert habe'", erklärte die "Angel Of My Dreams"-Interpretin weiter.