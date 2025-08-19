Ein außergewöhnlicher Anblick sorgte bei den Badegästen am beliebten Urlaubsstrand Playa Las Vistas im Süden Teneriffas für großes Staunen und Beunruhigung. Ein Hai näherte sich immer weiter der Küste und wurde schließlich lebend an Land angespült.

Video: Urlauber ziehen Tier zurück ins Meer Zahlreiche Urlauber versammelten sich neugierig um das Raubtier – einige filmten, andere trauten ihren Augen nicht, ein Mann "streichelte" den Hai sogar. Schließlich fassten sich mehrere der Schaulustigen ein Herz und zogen das Tier an der Schwanzflosse zurück ins Meer. Videos der Szene verbreiten sich derzeit rasant im Netz.

Rettungsaktion geglückt, niemand verletzt Der Hai – bei dem es sich vermutlich um einen jungen Makohai handelte – hatte offenbar die Orientierung verloren. Verzweifelt wälzte er sich im Sand und kämpfte ums Überleben. Mehrere Männer drehten das Tier zunächst um, dass die Schwanzflosse Richtung Meer zeigte. Anschließend transportierten sie das Tier ins etwas tiefere Wasser.

Laut der Insel-Zeitung Teneriffa News wurde niemand verletzt. Ob der Hai den Vorfall schließlich überlebt hat, ist unklar.