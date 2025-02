Zu hässlich? Diese Frau wurde im Fitnessstudio abgelehnt

Im Cancelled Podcast hat Influencerin Brooke Schofield offengelegt, wie einige Fitnessstudios in Los Angeles arbeiten. Schofield erzählte, dass sie sich eigentlich nur etwas gönnen wollte und sich hierfür ein "wirklich schönes" Fitnesscenter für 600 US-Dollar (570 Euro) im Monat herausgesucht hatte. Doch als sie sich vor Ort anmelden wollte, wurde schnell klar: Das wird wohl nix.

Das Studio erklärte, dass Brooke Schofield sich einem Bewerbungsprozess unterziehen müsse. Daraufhin witzelte sie: "Welche Qualifikationen braucht man denn? Muss ich euch meine Cellulite und meinen Kontostand zeigen?" Doch die Mitarbeiterin des Fitnessclubs meinte es bitterernst und antwortete: " Du kannst dich nicht einfach so anmelden , es dauert normalerweise mindestens einen Monat bis eine Bewerbung genehmigt oder abgelehnt wird".

Schofield entschloss sich dafür, den Anmeldungsprozess trotzdem zu durchlaufen – in der Erwartung, dass der Prozess ähnlich wie beim privaten Members Klub "Soho House" abläuft, wo persönliche Interessen und Referenzen abgefragt werden. Doch zu ihrer Überraschung verlangte das Formular lediglich ihren Namen, ihre E-Mail-Adresse und ihr Instagram-Profil .

Deshalb wurde Schofield abgelehnt

Am Ende wurde ihre Bewerbung abgelehnt. Ihren Angaben zufolge wurde sie aufgrund ihres Aussehens nicht zugelassen. "Was habt ihr auf meinem Instagram gesehen, das euch dazu gebracht hat, mich abzulehnen? Ich bin wohl zu hässlich“, erklärte sie im Podcast und richtete die Frage demonstrativ in Richtung Fitnesscenter.