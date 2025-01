Als ehemalige VIVA-Moderatorin wurde Gülcan Kamps (42) einem breiten Publikum bekannt, derzeit steht sie für die Show "My Syle Rocks" vor der Kamera.

In ihrer Instagram-Story erzählte die Frau von Unternehmer Sebastian Kamps, dass sie mit ihrem "Mini-Kamps", wie sie ihr Kind nennt, im Drogeriemarkt einkaufen war. Dabei habe sich der Sprössling einen Kinder-Einkaufswagen geschnappt und sei damit durch die Gänge gefahren.

Eskalation im Drogerimarkt

Doch das Drogeriemarkt-Drama fand in dem Vorfall noch nicht seinen Höhepunkt. Als die 42-Jährige den Mini-Einkaufswagen ihres Nachwuchses wegbringen wollte, reagierte ihr Kind mit Gebrüll. "Dieser Schrei, der ging durch Mark und Bein", erinnerte sie sich.

Laut Kamps habe sich die Lage rasch wieder beruhigt, ein Mitarbeiter an der Kasse soll die Situation jedoch lautstark beanstandet haben: "Der Herr an der Kasse dreht komplett durch wegen diesem einen Schrei, also wir haben vorher wirklich nichts gemacht", rechtfertigte sich die Moderatorin.

Auch eine weitere Kundin solle dem wütenden Kassierer beigepflichtet haben.