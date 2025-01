Ende 2021 ging Robert McCoy als sogenannter "Couch Guy" in die Geschichte TikToks ein. In dem viralen Video , das millionenfach geklickt wurde, war zu sehen, wie TikTokerin Lauren Zarras ihren Freund Robbie einen Überraschungsbesuch abstattete.

Robbie, der mit drei jungen Frauen auf der Couch saß, war offensichtlich überfordert und zeigte nicht die erwartete Freude, was zahlreiche User vermuten ließ, er würde seiner Freundin fremdgehen oder sie zumindest nicht aufrichtig lieben.

Nun kursiert ein ähnliches Video im Netz, das nicht minder unangenehm anzuschauen ist. TikTok-Userin "Carleigh B" lud auf ihrem Profil ein Video hoch und betitelte es mit den Worten: "Ich überrasche meinen Freund an Silvester (er dachte, ich würde arbeiten)".

Darin ist zu sehen, wie die Frau im violetten Pailletten-Kleid unangekündigt hinter ihrem Freund auf einer Treppe steht , die in einen Partyraum führt. Der Herr dreht sich um und blickt ungläubig, ja nahezu erschrocken, in das Gesicht der jungen Frau, die mit einem fast schon verzweifelt anmutendem Lachen und wilder Gestik versucht, ihm eine Reaktion des Glücks und der Freude zu entlocken – vergebens.

Inzwischen hat sie aufgrund des ausufernden Interesses das Video gelöscht. Doch das Internet vergisst nicht und so machen Szenen der Aufnahmen weiterhin ihre Runden im Netz.

Erwartungsvoll zeigt sie mit den Handflächen nach oben, so als würde sie sagen wollen "Hallo? Was ist los? Wieso freust du dich nicht?". Ihr angeblicher Freund hingegen bekommt einen hochroten Kopf, klammert sich krampfhaft an seine Getränkedose und fühlt sich offenbar sehr unwohl.