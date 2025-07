Wachsam sein: Grüner Punkt am Handy bedeutet Zugriff auf Kamera

Wachsam sein: Ein grüner Punkt rechts oben am Handy bedeutet, dass in Echtzeit auf die Kamera zugegriffen wird.

Leuchtet ein grüner oder orangefarbener Punkt am Handydisplay, so wird in Echtzeit auf Kamera oder Mikrofon zugegriffen.