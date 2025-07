Ominöse Glocke: WhatsApp führt Erinnerungsfunktion ein

Zum gewählten Zeitpunkt wird dann eine Push-Benachrichtigung an den Nutzer verschickt. Diese zeigt den vollständig ursprünglichen Nachrichtentext sowie eine Miniaturvorschau, falls es sich um ein Bild, Video oder GIF handelt. Zusätzlich wird der Chat‑Name angegeben, damit man sofort weiß, wo man antworten soll. Wichtig: Die Erinnerungen werden ausschließlich dem einzelnen Nutzer angezeigt und nicht etwa allen anderen Chat‑Partnern (in Gruppenchats relevant).

Derzeit auf Android getestet

WhatsApp testet die Erinnerungsfunktion derzeit ausschließlich in der Android-Beta, genauer gesagt in der Version 2.25.21.14. In einem Eintrag von WABetaInfo vom 22. Juli 2025 wird bestätigt, dass das Feature "Notification reminders for chat messages" in diesem Beta-Build ausgerollt wird – aber nur für ausgewählte Tester.