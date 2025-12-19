Grüner oder blauer Punkt am Handy: Wird das Gerät überwacht?
Eine verzweifelte Nutzerin wandte sich mit einer Frage an die TikTok-Community: In dem kurzen Video ist der Homescreen ihres Smartphones zu sehen, auf dem rechts oben über der Netzsignalanzeige ein grüner Punkt leuchtet. "Leute, warum wird mir um acht Uhr morgens grundlos dieser grüne Punkt angezeigt?", fragt sie.
Mit dem "Problem" scheint sie einen Nerv getroffen zu haben, denn das Video erreichte innerhalb von nur drei Tagen fast zehn Millionen Aufrufe.
Was bedeutet ein grüner, blauer oder orangefarbener Punkt?
Hierbei handelt es sich um eine Datenschutz-Funktion, die bei iPhones (mit aktuellerem Betriebssystem) und Android-Handys (laut eines Berichts von Samsung ab Android 12) angezeigt wird, um zu signalisieren, dass gerade in Echtzeit auf die Kamera zugegriffen wird.
- Grüner Punkt: Handykamera ist in Benutzung
- Oranger Punkt: Mikrofon wird verwendet
- Blauer Punkt: Standort wird abgerufen
Grüner Punkt bedeutet: Kamera ist aktiv
Nimmt man beispielsweise in WhatsApp eine Sprachnachricht auf oder nutzt die Kamera, leuchtet der Punkt auf. Manchmal erscheint er aber auch, obwohl man sein Handy gerade nicht aktiv verwendet. An dieser Stelle ist Wachsamkeit gefragt, denn in solchen Fällen kann es sein, dass eine App im Hintergrund ungewollt auf die Kamera oder das Mikrofon zugreift.
Punkt leuchtet plötzlich: Hört jemand heimlich mit?
Möglicherweise hat sich Spyware, eine Art von Schadstoffsoftware, auf dem Smartphone eingeschlichen, die unbemerkt Daten – wie etwa Standort, Sprachanrufe, Passwörter oder Fotos – sammelt und an Dritte weiterleitet. Spyware (oder auch Spionage-Apps) kann etwa durch schädliche Apps oder Phishing-Links unabsichtlich installiert werden.
Manche Varianten dieser Schadstoffsoftware sind laut netzpolitik.de sogar in der Lage, aus der Ferne Mikrofon und Kamera unbemerkt zu aktivieren.
So findet man heraus, welche App Kamera oder Mikro verwendet
Um herauszufinden, welche App gerade auf Kamera oder Mikrofon zugreift, wischt man einfach von rechts oben nach unten, solange der grüne oder orange Punkt leuchtet. Anschließend tippt man auf den grünen Punkt (bei Android) beziehungsweise auf das grüne Kamera-Symbol oben mittig (iPhone), um zu sehen, welche Anwendung die Kamera oder das Mikrofon aktuell verwendet.
Wie kann man sich schützen?
Besteht der Verdacht, dass Spyware auf dem Handy installiert wurde, kann eine Überprüfung der App-Berechtigungen sowie ein Malware-Scan weitere Klarheit bringen.
Blauer Punkt zeigt, dass auf Standort zugegriffen wird
Mit dem Update auf Android 16 QPR3 Beta 1 erweitert Google das System mit einem neuen blauen Punkt, der anzeigt, wenn Apps den Standort verwenden. Der "Standortpunkt" ist laut 9 to 5 Google in dieser neuesten Beta-Version auf Google Pixel-Geräten verfügbar. Es zeigt an, wenn Apps Standortdienste im Vorder- oder im Hintergrund verwenden.
- Der blaue Punkt wird jedoch nicht gleichzeitig mit dem grünen Kamera-/Mikrofonpunkt angezeigt, sondern mit dem grünen Punkt kombiniert, wenn mehrere Berechtigungen verwendet werden.
- Android 16 QPR3 befindet sich derzeit in der Beta-Phase, Anfang 2026 soll es auf Google Pixel-Geräten ausgerollt werden. Der neue Standortpunkt wird mit der Zeit auch auf andere Android-Geräte ausgeweitet.
