Eine verzweifelte Nutzerin wandte sich mit einer Frage an die TikTok-Community: In dem kurzen Video ist der Homescreen ihres Smartphones zu sehen, auf dem rechts oben über der Netzsignalanzeige ein grüner Punkt leuchtet. "Leute, warum wird mir um acht Uhr morgens grundlos dieser grüne Punkt angezeigt?", fragt sie. Mit dem "Problem" scheint sie einen Nerv getroffen zu haben, denn das Video erreichte innerhalb von nur drei Tagen fast zehn Millionen Aufrufe.

Was bedeutet ein grüner, blauer oder orangefarbener Punkt? Hierbei handelt es sich um eine Datenschutz-Funktion, die bei iPhones (mit aktuellerem Betriebssystem) und Android-Handys (laut eines Berichts von Samsung ab Android 12) angezeigt wird, um zu signalisieren, dass gerade in Echtzeit auf die Kamera zugegriffen wird. Grüner Punkt: Handykamera ist in Benutzung

Handykamera ist in Benutzung Oranger Punkt: Mikrofon wird verwendet

Mikrofon wird verwendet Blauer Punkt: Standort wird abgerufen

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier Trendhub Ein grüner Punkt zeigt an, dass auf die Handykamera zugegriffen wird.

Grüner Punkt bedeutet: Kamera ist aktiv Nimmt man beispielsweise in WhatsApp eine Sprachnachricht auf oder nutzt die Kamera, leuchtet der Punkt auf. Manchmal erscheint er aber auch, obwohl man sein Handy gerade nicht aktiv verwendet. An dieser Stelle ist Wachsamkeit gefragt, denn in solchen Fällen kann es sein, dass eine App im Hintergrund ungewollt auf die Kamera oder das Mikrofon zugreift.

Punkt leuchtet plötzlich: Hört jemand heimlich mit? Möglicherweise hat sich Spyware, eine Art von Schadstoffsoftware, auf dem Smartphone eingeschlichen, die unbemerkt Daten – wie etwa Standort, Sprachanrufe, Passwörter oder Fotos – sammelt und an Dritte weiterleitet. Spyware (oder auch Spionage-Apps) kann etwa durch schädliche Apps oder Phishing-Links unabsichtlich installiert werden. Manche Varianten dieser Schadstoffsoftware sind laut netzpolitik.de sogar in der Lage, aus der Ferne Mikrofon und Kamera unbemerkt zu aktivieren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier Trendhub iPhone: Tippt man auf das grüne oder orange Symbol, wird die App angezeigt, welche gerade auf Kamera oder Mikrofon zugreift.

So findet man heraus, welche App Kamera oder Mikro verwendet Um herauszufinden, welche App gerade auf Kamera oder Mikrofon zugreift, wischt man einfach von rechts oben nach unten, solange der grüne oder orange Punkt leuchtet. Anschließend tippt man auf den grünen Punkt (bei Android) beziehungsweise auf das grüne Kamera-Symbol oben mittig (iPhone), um zu sehen, welche Anwendung die Kamera oder das Mikrofon aktuell verwendet.

Wie kann man sich schützen? Besteht der Verdacht, dass Spyware auf dem Handy installiert wurde, kann eine Überprüfung der App-Berechtigungen sowie ein Malware-Scan weitere Klarheit bringen.