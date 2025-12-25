Der erste Grinch-Film, "How the Grinch Stole Christmas!" (z. Dt. "Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat!"), war ein animierter Fernsehfilm, der im Dezember 1966 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Er basiert auf dem gleichnamigen Buch von Dr. Seuss, dessen Figur bis heute nicht mehr aus der Weihnachtszeit wegzudenken ist, auch wenn der Grinch eine unliebsame Beziehung zum Fest hat. Die Realverfilmung namens "Der Grinch" mit Jim Carrey kam im November 2000 in die Kinos und gehört zu den Klassikern unter den Weihnachtsfilmen.

Der Grinch als Meme-Vorlage Auch die TikTok-Community hat den Grinch mittlerweile für sich entdeckt. Userinnen und User sind von dem grünhaarigen Wesen mit der Anti-Weihnachtseinstellung besessen – und einige Clips gingen bereits 2024 viral. Der Grund für den Trend ist ein Grinch, der in den Universal Studios in Orlando arbeitet und der der Filmfigur extrem nahekommt. Die ultimative Anti-Ikone der Weihnachtszeit wird diesen Advent mit vielen humorvollen Videos gefeiert. Der Grinch aus Orlando bietet nämlich eine Palette an Meme-Vorlagen und trifft mit seiner Haltung zum Thema Weihnachten und seinen komödiantischen Darbietungen einen Nerv.

Einige Clips von Userinnen und Usern, die eigentlich wenig Follwer zählen, gingen viral und erreichten Millionen von Views. So auch der Clip von Userin Sarah (@sarbearkeister), der den Grinch in Orlando zeigt, wie er gerade urkomisch "Heeeey what's up my guy" sagt. Das Video erreichte bereits fast 19 Millionen Views. "So grüße ich meinen Chef, nachdem ich in der Arbeit etwas vermasselt habe", schreibt sie zu ihrem Meme.

Welcher Song wird beim Grinch-Trend verwendet? Ein Jahr später lebt der Grinch-Trend immer noch auf TikTok weiter. Zahlreiche User und Userinnen teilen lustige Videos und verkleiden sich sogar wie die Kultfigur. Dabei wird auch der Song "You're A Mean One, Mr. Grinch" von Tyler The Creator verwendet, der das Lied für den Grinch-Animationsfilm in 2018 aufgenommen hatte.