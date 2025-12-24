Von "Liebe braucht keine Ferien" über "Tatsächlich... Liebe" bis hin zu "Kevin – Allein zu Haus": Kitschige Filme mit Wohlfühlfaktor, die von vielen oft fälschlicherweise als "schlecht" abgetan werden, gehören mindestens so sehr zur Weihnachtszeit wie Eierlikör und Turbopunsch. Dabei ist unsere Vorliebe für diese Art von Filmen einfach zu erklären.

Weihnachtsfilme setzen Glückshormone frei Die Gesundheitsberaterin Sally Henderson erklärt gegenüber Cosmopolitan, dass kitschige Weihnachtsfilme – ähnlich wie Fast Food – große Mengen des Glückshormons Dopamin in unserem Körper freisetzen können. Die Ähnlichkeiten zwischen sogenannten "Trash"-Filmen und ungesundem Essen seien gar frappierend, erklärt Henderson.