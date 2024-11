Während Ariana Grande und Cynthia Erivo in "Wicked" die Geschichte einer ungewöhnlichen Hexen-Freundschaft verkörpern, kämpfen Pedro Mescal und Pedro Pascal in der Filmfortsetzung "Gladiator ll" um ihr Überleben. Die User und Userinnen im Netz sind aufgrund der Verfilmungen im "Glicked"-Fieber .

"Glicked" ist eine Zusammensetzung der beiden Filmtiteln, die auf TikTok & Co. für zahlreichen Content sorgen. Kein Wunder, denn beide Blockbuster feierten am 22. November in den USA ihren offiziellen Kinorelease. Laut CNN spielten die Streifen an einem US-Wochenende schätzungsweise 169,5 Millionen US-Dollar (circa 161 Millionen Euro) ein. Es wird erwartet, dass die Musicalverfilmung 114 Millionen US-Dollar einbringt, bei der "Gladiator"-Fortsetzung sollen es circa 55,5 Millionen US-Dollar werden.