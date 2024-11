Mattel entschuldigt sich für Pornoseite bei "Wicked"-Puppen

Dem Spielzeugriesen Mattel ist ein peinlicher Fehler bei Puppen zum Kino-Musical "Wicked" passiert: Statt der Website zum Film wurde auf in den USA verkaufte Verpackungen die Adresse einer Porno-Seite gedruckt.

Fotos von Verpackungen der Wicked-Puppen des Herstellers Mattel kursierten am Wochenende im Internet: Statt wickedmovie.com stand wicked.com auf den Verpackungen der Puppen Glinda und Elphaba - den Hauptfiguren aus Wicked.

Verpackungen wegwerfen

Am Sonntag reagierte das Unternehmen schließlich auf den Fauxpas: "Mattel wurde auf einen Druckfehler auf der Verpackung der Mattel Wicked Collection Puppen aufmerksam gemacht, die hauptsächlich in den USA verkauft werden und die Verbraucher auf die offizielle WickedMovie.com Seite leiten sollten. Wir bedauern diesen bedauerlichen Fehler zutiefst und werden sofort Maßnahmen ergreifen, um ihn zu korrigieren", hieß es in der Erklärung. Mattel empfahl Eltern, die Verpackung wegzuwerfen oder die falsche Adresse zu schwärzen. Die Website sei ungeeignet für Kinder, die Adresse war verkürzt angegeben.