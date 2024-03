Details: Scheidung von Dalton Gomez kostet Ariana Grande ein Vermögen

Grandes Anwältin Laura Wasser habe in dem Antrag "unüberbrückbare Differenzen" angegeben, berichtete das Portal TMZ.com am Montag. Laut der Gerichtsunterlagen soll sich das Paar bereits zum damaligen Zeitpunkt bereits vor längerem getrennt haben. Auch Gomez habe offiziell die Scheidung beantragt, berichtete People.com.

Die Bedingungen ihrer Einigung sollen bereits im Oktober vereinbart worden sein. Die Sängerin und der Immobilienmakler mussten aber noch die erforderlichen sechs Monate warten, bis die richterliche Anordnung in Kraft treten konnte.

So viel muss Ariana Grande ihrem Ex-Mann bezahlen

Im Rahmen der Vereinbarung wird Ariana Grande eine einmalige Zahlung von 1.250.000 US-Dollar an ihren Ex-Mann leisten, ohne künftigen Unterhalt. Sie soll Gomez außerdem die Hälfte des Erlöses aus dem Verkauf ihres Hauses in Los Angeles geben und bis zu 25.000 US-Dollar für seine Anwaltskosten zahlen.

Das Ex-Paar hatte im Jänner 2020 begonnen, sich zu verabreden, und befand sich während der Pandemie gemeinsam in Quarantäne. Geheiratet wurde am 15. Mai 2021 im Rahmen einer kleinen privaten Zeremonie in Ariana Grandes Haus in Montecito, Kalifornien - jener exklusiven Ortschaft, in der auch Prinz Harry und Herzogin Meghan wohnen. Im Juli 2023 wurde die Trennung der beiden bekannt, bevor sie im Herbst die Scheidung eineichten.