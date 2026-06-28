Eine aktuelle Analyse der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu zeigt, in welchen österreichischen Städten Beschäftigte unter 25 Jahren die höchsten Durchschnittsgehälter erzielen und wo sie mit ihrem Einkommen besonders zufrieden sind.

Steyr führt bei Gehalt und Zufriedenheit An der Spitze des Rankings steht die oberösterreichische Stadt Steyr. Junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verdienen dort durchschnittlich 39.677 Euro brutto pro Jahr. Gleichzeitig erreicht Steyr mit einer Gehaltszufriedenheit von 77,14 Prozent den höchsten Wert aller untersuchten Städte.

Warum Steyr im Ranking so stark abschneidet Dass Steyr sowohl beim Durchschnittsgehalt als auch bei der Gehaltszufriedenheit den Spitzenplatz belegt, ist wohl klar auf den wirtschaftlichen Standort zurückzuführen. Steyr gehört zu den wichtigsten Industriestandorten Österreichs. Unternehmen aus dem Fahrzeug-, Maschinenbau- und Technologiebereich bieten traditionell gut bezahlte Facharbeiter-, Technik- und Ingenieursstellen an. Zu den größten Arbeitgebern zählen etwa BMW Group Werk Steyr sowie zahlreiche Zuliefer- und Industriebetriebe.

Die Städte mit den höchsten Durchschnittsgehältern Die Analyse zeigt, dass sich die Spitzenplätze auf mehrere Regionen Österreichs verteilen: Steyr: 39.677 Euro Durchschnittsgehalt, Gehaltszufriedenheit 77,14 Prozent

39.677 Euro Durchschnittsgehalt, Gehaltszufriedenheit 77,14 Prozent Bregenz : 38.264 Euro Durchschnittsgehalt, Gehaltszufriedenheit 55,56 Prozent

38.264 Euro Durchschnittsgehalt, Gehaltszufriedenheit 55,56 Prozent Linz : 38.028 Euro Durchschnittsgehalt, Gehaltszufriedenheit 63,12 Prozent

38.028 Euro Durchschnittsgehalt, Gehaltszufriedenheit 63,12 Prozent Dornbirn : 36.398 Euro Durchschnittsgehalt, Gehaltszufriedenheit 47,62 Prozent

36.398 Euro Durchschnittsgehalt, Gehaltszufriedenheit 47,62 Prozent Wien: 35.823 Euro Durchschnittsgehalt, Gehaltszufriedenheit 60,98 Prozent

Linz überzeugt mit einem starken Gesamtpaket Besonders positiv fällt das Ergebnis für Linz aus. Die oberösterreichische Landeshauptstadt belegt beim Einkommen Rang drei und erzielt zugleich einen überdurchschnittlich hohen Zufriedenheitswert. Mit 63,12 Prozent liegt Linz sogar vor Wien.

Als Gründe gelten die starke Industrielandschaft, zahlreiche attraktive Arbeitgeber sowie gute Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten für junge Fachkräfte. Damit präsentiert sich Linz als einer der interessantesten Arbeitsstandorte für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger in Österreich.

Vorarlberg: Hohe Einkommen, aber geringere Zufriedenheit Ein genauer Blick auf die Städte Vorarlbergs offenbart eine interessante Entwicklung. Sowohl Bregenz als auch Dornbirn zählen zu den Städten mit den höchsten Durchschnittsgehältern Österreichs. Dennoch liegen die Werte bei der Gehaltszufriedenheit deutlich unter jenen anderer Top-Standorte. Insbesondere Dornbirn erreicht trotz eines Durchschnittsgehalts von mehr als 36.000 Euro lediglich eine Zufriedenheit von 47,62 Prozent. Die Zahlen legen nahe, dass hohe Einkommen allein nicht automatisch zu einer positiven Bewertung der eigenen finanziellen Situation führen.

Warum Wien trotz hoher Gehälter nicht an der Spitze liegt Auf den ersten Blick überrascht das Ergebnis: Wien gehört mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 35.823 Euro für Beschäftigte unter 25 Jahren zu den bestbezahlten Städten Österreichs. Dennoch liegt die Gehaltszufriedenheit mit 60,98 Prozent deutlich hinter Spitzenreiter Steyr (77,14 Prozent) zurück. Wien zählt zu den teuersten Städten Österreichs. Mieten, Freizeitangebote, Gastronomie und alltägliche Ausgaben belasten das Budget vieler Berufseinsteiger. Dadurch bleibt trotz vergleichsweise guter Gehälter oft weniger finanzieller Spielraum als in kleineren Städten, was vermutlich der Hauptgrund für die schlechte Platzierung ist.

Stärkere Konkurrenz am Arbeitsmarkt Wien zieht junge Talente aus ganz Österreich und dem Ausland an. Der Wettbewerb um begehrte Positionen ist entsprechend hoch. Viele Berufseinsteiger vergleichen ihre Gehälter mit jenen von Kolleginnen und Kollegen in besonders gut bezahlten Branchen, was die Zufriedenheit beeinflussen kann.