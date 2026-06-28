Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Analyse

Nicht Wien: Hier ist die Gen Z mit ihrem Gehalt am zufriedensten

Eine aktuelle Kununu-Auswertung zeigt, wo Österreichs Generation Z am besten verdient – und mit ihrem Gehalt am zufriedensten ist.
28.06.2026, 08:09

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine Frau, die Gelscheine in ihre Börse steckt.

Eine aktuelle Analyse der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu zeigt, in welchen österreichischen Städten Beschäftigte unter 25 Jahren die höchsten Durchschnittsgehälter erzielen und wo sie mit ihrem Einkommen besonders zufrieden sind.

Steyr führt bei Gehalt und Zufriedenheit

An der Spitze des Rankings steht die oberösterreichische Stadt Steyr. Junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verdienen dort durchschnittlich 39.677 Euro brutto pro Jahr. Gleichzeitig erreicht Steyr mit einer Gehaltszufriedenheit von 77,14 Prozent den höchsten Wert aller untersuchten Städte.

KI als Reiseberater: So macht die Generation Z Urlaub

Warum Steyr im Ranking so stark abschneidet

Dass Steyr sowohl beim Durchschnittsgehalt als auch bei der Gehaltszufriedenheit den Spitzenplatz belegt, ist wohl klar auf den wirtschaftlichen Standort zurückzuführen. Steyr gehört zu den wichtigsten Industriestandorten Österreichs. Unternehmen aus dem Fahrzeug-, Maschinenbau- und Technologiebereich bieten traditionell gut bezahlte Facharbeiter-, Technik- und Ingenieursstellen an. Zu den größten Arbeitgebern zählen etwa BMW Group Werk Steyr sowie zahlreiche Zuliefer- und Industriebetriebe.

Linz überzeugt mit einem starken Gesamtpaket

Besonders positiv fällt das Ergebnis für Linz aus. Die oberösterreichische Landeshauptstadt belegt beim Einkommen Rang drei und erzielt zugleich einen überdurchschnittlich hohen Zufriedenheitswert. Mit 63,12 Prozent liegt Linz sogar vor Wien.

Als Gründe gelten die starke Industrielandschaft, zahlreiche attraktive Arbeitgeber sowie gute Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten für junge Fachkräfte. Damit präsentiert sich Linz als einer der interessantesten Arbeitsstandorte für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger in Österreich.

Experte warnt: Diese Generation überschätzt sich massiv

Vorarlberg: Hohe Einkommen, aber geringere Zufriedenheit

Ein genauer Blick auf die Städte Vorarlbergs offenbart eine interessante Entwicklung. Sowohl Bregenz als auch Dornbirn zählen zu den Städten mit den höchsten Durchschnittsgehältern Österreichs. Dennoch liegen die Werte bei der Gehaltszufriedenheit deutlich unter jenen anderer Top-Standorte.

Insbesondere Dornbirn erreicht trotz eines Durchschnittsgehalts von mehr als 36.000 Euro lediglich eine Zufriedenheit von 47,62 Prozent. Die Zahlen legen nahe, dass hohe Einkommen allein nicht automatisch zu einer positiven Bewertung der eigenen finanziellen Situation führen.

Warum Wien trotz hoher Gehälter nicht an der Spitze liegt

Auf den ersten Blick überrascht das Ergebnis: Wien gehört mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 35.823 Euro für Beschäftigte unter 25 Jahren zu den bestbezahlten Städten Österreichs. Dennoch liegt die Gehaltszufriedenheit mit 60,98 Prozent deutlich hinter Spitzenreiter Steyr (77,14 Prozent) zurück.

Wien zählt zu den teuersten Städten Österreichs. Mieten, Freizeitangebote, Gastronomie und alltägliche Ausgaben belasten das Budget vieler Berufseinsteiger. Dadurch bleibt trotz vergleichsweise guter Gehälter oft weniger finanzieller Spielraum als in kleineren Städten, was vermutlich der Hauptgrund für die schlechte Platzierung ist.

Gähnende Leere: Gen Z postet aus Angst nicht mehr auf Social Media

Stärkere Konkurrenz am Arbeitsmarkt

Wien zieht junge Talente aus ganz Österreich und dem Ausland an. Der Wettbewerb um begehrte Positionen ist entsprechend hoch. Viele Berufseinsteiger vergleichen ihre Gehälter mit jenen von Kolleginnen und Kollegen in besonders gut bezahlten Branchen, was die Zufriedenheit beeinflussen kann.

Für die Generation Z zählt mehr als nur das Gehalt

Die aktuellen Daten verdeutlichen einen grundlegenden Wandel auf dem Arbeitsmarkt. Für die Generation Z ist das höchste Gehalt nicht mehr automatisch das wichtigste Kriterium bei der Wahl des Arbeitsortes oder Arbeitgebers.

Vielmehr spielen Faktoren wie Work-Life-Balance, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, finanzielle Planungssicherheit und die allgemeine Lebensqualität eine zunehmend wichtige Rolle. Städte, die diese Aspekte mit attraktiven Einkommen verbinden können, haben im Wettbewerb um junge Talente die besten Chancen.

Österreich Wien Linz Dornbirn Vorarlberg BMW Analyse
kurier.at  | 

Kommentare