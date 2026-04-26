Millennials und die Generation Z schätzen ihre finanzielle Lage zunehmend negativer ein, als sie tatsächlich ist. Experten sprechen von einer verzerrten Geldwahrnehmung, befeuert durch Social Media, Vergleichsdruck und überholte Finanzratschläge.

Was bedeutet "Gelddysmorphie" überhaupt? Der Begriff "Gelddysmorphie" beschreibt eine psychologische Verzerrung der eigenen finanziellen Realität. Die Finanztherapeutin Amanda Clayman erklärt gegenüber Business Insider, dass Betroffene ihre finanzielle Situation systematisch schlechter einschätzen, als sie tatsächlich ist. Eine dort zitierte Umfrage zeigt das Ausmaß: 43 % der Gen Z

41 % der Millennials gehen davon aus, finanziell schlechter dazustehen, als es objektiv der Fall ist. Zum Vergleich: Bei der Generation X sind es 25 %, bei den über 59-Jährigen nur 14 %.

Warum betrifft es vor allem junge Menschen? Laut Experten entsteht diese verzerrte Wahrnehmung durch eine Mischung aus Lebensrealität und digitalen Dauervergleichen. Clayman beschreibt das so: Menschen formen ihr Bild der eigenen finanziellen Lage aus "unvollständigen Informationsfragmenten". Wer täglich mit Eindrücken von Luxusreisen, Designerprodukten oder scheinbar perfekten Lebensstilen konfrontiert wird, entwickelt schnell ein verzerrtes Gefühl für den eigenen Status. Gerade Übergangsphasen wie Berufseinstieg, Studienende oder der erste eigene Haushalt verstärken diese Unsicherheit zusätzlich.

Social Media als Verstärker der Geldangst Ein zentraler Treiber ist der Alltag auf Plattformen wie Instagram, TikTok oder YouTube. Dort dominieren oft extreme Lebensstile: teure Urlaube, hohe Einkommen, Investments oder Luxusprodukte. Das Problem dabei: Der Vergleich erfolgt fast automatisch. Psychologisch führt das dazu, dass viele junge Menschen ihre eigene finanzielle Realität als unzureichend empfinden, selbst wenn sie objektiv stabil ist. Das kann Selbstwertgefühl und Zukunftsplanung deutlich beeinflussen.

Wenn Geldtipps nicht mehr in die Zeit passen Ein weiterer Faktor sind veraltete Finanzratschläge. Viele klassische Tipps, etwa zu Sparquoten, Immobilienkauf oder Karrierewegen, stammen aus wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die heute nur noch eingeschränkt gelten. Steigende Mieten, höhere Lebenshaltungskosten und ein flexiblerer Arbeitsmarkt machen einfache "Wenn du das tust, bist du abgesichert"-Regeln oft unrealistisch. Das Ergebnis: zusätzliche Verunsicherung statt Orientierung.

Reale finanzielle Belastung trifft auf Wahrnehmungsverzerrung Wichtig ist: Die psychologische Komponente ist nur ein Teil der Erklärung. Tatsächlich stehen viele junge Menschen, besonders in den USA, auch real unter Druck, etwa durch Inflation und steigende Fixkosten. Manche müssen regelmäßig auf familiäre Unterstützung zurückgreifen. Damit entsteht eine Mischung aus realer Belastung und subjektiv verstärkter Wahrnehmung, ein Nährboden für finanzielle Unsicherheit.