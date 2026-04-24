Rund ein Jahr ist seit dem rätselhaften Verschwinden des 33-jährigen Aleph Christian von Fellenberg Palma vergangen. Zuletzt wurde er am Ostersonntag, dem 20. April 2025, gesehen. Die Polizei durchsucht nun erneut einen Teich in der Innenstadt.

Polizei-Taucher suchen nach vermisstem Geschäftsmann Wie Focus unter Berufung auf die dpa berichtet, waren Taucher bereits am Mittwoch und Donnerstag in dem Gewässer des Berliner Tiergartens, einem weitläufigen Parkbereich im Zentrum der Hauptstadt, im Einsatz. Zwar bestätigte eine Polizeisprecherin, dass bislang nichts gefunden wurde, dennoch könnte die Suche am Freitag durch die Technische Einsatzeinheit fortgesetzt werden. Neue konkrete Hinweise zu dem deutsch-chilenischen Geschäftsmann gebe es derzeit nicht, dennoch werde weiterhin intensiv nach dem 33-Jährigen gesucht, so die Polizei.

Thorsten Schleheider, stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Berlin, erklärte gegenüber der Berliner Morgenpost: "Es kann verschiedene Gründe geben, warum unsere Taucher an diesen Tagen vor Ort wegen des verschwundenen Chilenen im Einsatz sind – neue Ermittlungsansätze, neue Hinweise, neue Theorien zum Geschehen, auch neue Kollegen, die sich den Fall noch mal aus einem anderen Blickwinkel anschauen."

33-Jähriger vor einem Jahr an Ostern in Berlin verschwunden Rückblick: Medienberichten zufolge hielt sich Aleph Christian von Fellenberg Palma, der seine Kindheit in Deutschland verbrachte, seit dem 15. April auf einer Geschäftsreise in Berlin auf und wohnte zentral im Hilton-Hotel am Gendarmenmarkt, unweit des Großen Tiergartens. Am Abend des 20. April soll er dort noch trainiert und gegen 22 Uhr das Gebäude verlassen haben.