Bekannter Wanderer (49) tot in finnischer Wildnis aufgefunden

Der Vlogger und Outdoor-Influencer Ali Leiniö war einer der bekanntesten finnischen Wanderer. Mehr als 88.000 Menschen folgten seinem YouTube-Kanal, dessen Videos millionenfach aufgerufen wurden. Auch auf Instagram hatte er eine große Fangemeinde. Nun wurden traurige Nachrichten publik: Die Leiche des 49-Jährigen wurde am 10. April in der Käsivarsi-Wildnis in Lappland aufgefunden. Nur wenige Tage zuvor veröffentlichte er noch ein Video auf YouTube, in dem er eine seiner Touren dokumentierte.

Bekannter Wanderer leblos in Wildnis aufgefunden Wie in der finnischen Tageszeitung Helsingin Sanomat berichtet wird, bestätigte das Umfeld von Leiniö, dass er während einer Ski-Wandertour in der Wildnis einen medizinischen Notfall erlitt. Er soll einen Krampfanfall gehabt haben, der tödlich endete. Anfang April war er in einer abgelegenen Region auf Skiern unterwegs, als sich der Vorfall ereignete. Am 10. April wurden schließlich seine sterblichen Überreste gefunden.

Leiniö entdeckte erst im Alter von 30 Jahren seine Leidenschaft für ruhige Wander- und Trekkingtouren in entlegenen Gebieten. Seine Follower schätzten seine besonnene Art und seine Fähigkeit, sich an den kleinen Dingen der Natur zu erfreuen. Sein Hobby machte er schließlich zum Beruf und finanzierte sich durch Reisedokumentationen sowie Filmaufnahmen sein Leben. 2022 wurde er bei den Tubecon-Awards als Reise-Influencer des Jahres ausgezeichnet.