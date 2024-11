Nach Totgeburt: Influencer "FreiheitimGepäck" erwarten Jungen

Geschlecht in Reel enthüllt

In einem Instagram-Video lüften sie das Geheimnis rund um das Baby-Geschlecht. Im Reel sitzen beide vor einem Geschenkkorb, der einen blauen Strampler beinhaltet. "Unser Baby ist ein ... Junge!", lautete die Unterschrift. "Wir hätten uns über Mädchen und Junge natürlich gleichermaßen sehr gefreut. (...) Dass jetzt wieder ein Junge unterwegs ist, bringt für uns auch erstmal mehr Unsicherheit mit sich, da die zweite Schwangerschaft so exakt gleich zur ersten zu sein scheint", hieß es in der Caption. Die Angst vor einem weiteren Verlust ist klar herauszulesen.