"Floribama Shore“-Produzentin SallyAnn Salsano und die Produktionsfirma 495 Productions äußerten sich gegenüber dem Medium über das Ableben des Ex-Teilnehmers: "Wir sind untröstlich über das Ableben von Kirk Medas, einem geliebten Mitglied unserer Floribama Shore Familie. Kirk brachte Licht, Lachen und Loyalität in jeden Moment - sowohl auf dem Bildschirm als auch außerhalb. Er war mehr als nur ein Darsteller, er gehörte zur Familie." "Floribama Shore" wurde erstmals im November 2017 in den USA ausgestrahlt, Medas war in den ersten drei Staffeln zu sehen.

Der 33-Jährige verstarb, nachdem er fast zwei Wochen auf der Intensivstation verbracht hatte. Bereits am 1. Mai berichtete TMZ, dass der Reality-TV-Star an einer nekrotisierenden Pankreatitis leidet. Dabei handelt es sich um eine schwere Form einer nicht-infektiösen Entzündung der Bauchspeicheldrüse.

Seine Familie bestätigte gegenüber TMZ, dass Kirk am Freitag gestorben ist. Medas wurde zuvor in einem Krankenhaus in der Nähe von Miami an ein Beatmungsgerät angeschlossen und kämpfte im Koma um sein Leben. Laut den Ärzten sei ein Leberversagen Schuld am Ableben des Influencers, dem mehr als 317.000 Fans auf Instagram folgen.