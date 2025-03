Henrik Stoltenberg: Fans in Sorge nach wirrer Instagram-Story

Gerichtsverhandlungen in 2023

2023 musste er sich jedoch in gleich zwei Vorfällen verfassungswidriger Äußerungen vor Gericht verantworten und Strafe zahlen. Stoltenberg soll in der Nacht des 9. Juli 2022 Nazi-Parolen aus dem Fenster seiner Wohnung in Köln geschrien haben. Kurz darauf wurde er von der Polizei erwischt. Nach dem Zwischenfall wurde er von RTL aus einem "Promis unter Palmen"-Dreh geschmissen. Daraufhin wurden Folgen aus Reality-TV-Formaten, in denen er mitwirkte, wurden offline genommen.