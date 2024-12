Im Dezember 2023 trafen sich Sara und Felix für ein Blinddate im Fernsehen und verliebten sich vor laufenden Kameras. Normalerweise treffen sich fremde Personen in der Dating-Show, doch Sara hatte ihr Herzblatt schon vor der Aufnahme gekannt. Die beiden arbeiten bei der Bundeswehr in Nordrhein-Westfalen – jedoch auf unterschiedlichen Stockwerken. Als die Psychologin mitbekam, dass sie der 30-jährige Offizier bei der Show bewerben möchte, ergriff sie ihre Chance und schickte ebenfalls ihre Bewerbung ab.

Verlobung in Kanada

Die Liebesgeschichte nahm nach dem TV-Date ihren Lauf und im Oktober berichteten die beiden Turteltauben, dass sie sich in Kanada vor der Niagarafällen verlobt haben. Auf ihrem Instagram-Profil posten sie noch weitere Fotos von ihrer Reise nach Kanada und in die USA. "First Dates"-Moderator Robert Trettl wünschte den beiden in einer persönlichen Videonachricht nur das Beste für ihre gemeinsame Zukunft.