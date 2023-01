"First Dates"-Moderator Roland Trettl gibt Trennung von Ehefrau Dani bekannt

Der S├╝dtiroler Spitzenkoch Roland Trettl (51) verkuppelt in der VOX-Sendung "First Dates" einsame Herzen. Mit Yogalehrerin Daniela (43) hat er bis dato privat sein Gl├╝ck gefunden, seit 2010 sind die beiden verheiratet, haben gemeinsam Sohn Diego (10).

Doch jetzt gehen die beiden ├╝berraschend getrennte Wege, wie sie via Instagram bekannt geben. In einer Videobotschaft teilen sie gemeinsam ihre Entscheidung ihren Fans mit. "Es liegt uns etwas am Herzen..."

"Als Paar getrennt. Als Eltern f├╝r unseren Sohn immer gemeinsam", sagt Dani da.