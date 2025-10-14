Sie war 28 Jahre alt, hatte ein jugendliches, faltenfreies Gesicht und entschied sich dennoch dafür, ihr komplettes Gesicht in der Türkei verändern zu lassen: Eine kleinere Nase, eine markantere Kieferpartie und sogenannte "Fox Eyes" waren der Wunsch der Kanadierin Emily Cipryk, die ihren Eltern vorab nichts von ihrem Facelift verraten hat. Mehr als ein Jahr ist der Beauty-Marathon mit insgesamt sechs Eingriffen nun her. Im Interview mit BBC sprach die junge Frau offen über die Beweggründe.

Facelift: Ab welchem Alter ist es sinnvoll? In der Regel wird ein Facelift, also eine Gesichtsstraffung, ab einem Alter von Mitte 40 in Betracht gezogen; das Durchschnittsalter der Patienten liegt meist bei Mitte 50. Warum entscheidet man sich also bereits mit 28 Jahren für einen solchen Eingriff, obwohl die Haut noch gar nicht erschlafft ist?

28-Jährige unterzog sich Gesichtsstraffung Cipryk unterzog sich einem sogenannten Deep Plane Mid-Facelift, einem operativen Eingriff, bei dem Gewebe und Haut im Bereich der Augenwinkel sowie der Wangen angehoben werden. Im Gespräch mit BBC-Journalistin Ruth Clegg erklärte sie: "In meinen mittleren Zwanzigern habe ich viel Zeit in der Sonne in der Karibik verbracht, weil ich Fernarbeit betrieben habe, und dann habe ich den ganzen Tag gefeiert und kaum geschlafen, was mich schnell altern ließ. Deshalb wollte ich mich irgendwie verjüngen."

Hinzu kamen viele Stunden vor Zoom-Meetings, bei denen sie ihr eigenes Gesicht ständig auf dem Bildschirm sah. Die damals 28-Jährige meinte: "Ich sah einfach nicht mehr gut aus." Ihr Ziel war es, die optisch "beste Version ihrer selbst" zu werden.

"Bin aufgewacht und hatte ein neues Gesicht" Ihre Eingriffe, darunter eine Augenlidstraffung und eine Nasenverkleinerung, bereut sie bis heute nicht. Sie seinen "lebensverändernd" gewesen. Ihr behandelnder Chirurg habe ihr Lieblingslied gespielt, als die Kanadierin in Vollnarkose versetzt wurde: "Ich bin eingeschlafen, aufgewacht, habe mich übergeben, und ich hatte ein neues Gesicht und eine neue Nase." Ihre Mutter informierte sie erst einen Tag nach den Schönheits-Operationen. Eingeweiht war jedoch ihr Verlobter, der sie begleitet und die Kosten in Höhe von rund 13.000 Euro für die Eingriffe bezahlte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Dr. Şamil Yazgan-Renate Clinic Die 28-Jährige vor und nach ihren Beauty-OPs.

Frau rät zur Vorsicht Auf die Frage, ob sie die ganze Prozedur nochmal durchleben wollen würde, zögerte die junge Frau: "Seit der Operation hat sich mein Leben verändert. Ich bin gesünder, trinke viel weniger, kümmere mich um meine Haut, schlafe. Wenn ich jetzt wüsste, was ich damals wusste, hätte ich es vielleicht nicht gemacht." Zudem rät sie zur Vorsicht bei der Wahl des Chirurgen: "Die Leute gehen da manchmal zu unbedacht ran und denken: 'Oh, das ist so billig, das kann ich mir leisten.' Und dann landen sie womöglich bei jemandem, der gar kein echter plastischer Chirurg ist", appelliert sie.