Das erste Eis vom Eisgeschäfts des Vertrauens ist jedes Jahr ein kleines Highlight. Doch hohen Temperaturen schmilzt die Kugel besonders schnell. Umso praktischer sind da die typischen Faltservietten im Spender am Tresen, die man einfach mitnehmen kann.

Papierserviette als Tropfschutz

Die dünne Serviette wird gerne als Tropfschutz um das Stanitzel gewickelt, damit das geschmolzene Eis nicht über die Finger läuft. Auch für ein kurzes Abtupfen der Mundwinkel reicht es aus. So jedenfalls die Theorie, denn in der Praxis saugen sich die Zellstoffservietten schnell voll und fühlen sich auf der Haut wenig angenehm an. Das sind die Gründe dafür: