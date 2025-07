Für Außenstehende klingt es vielleicht ein wenig absurd. Aber über kaum etwas lässt es sich in der Wien-Redaktion des KURIER so vortrefflich streiten wie über Eis .

Der Genuss von Gefrorenem ist schließlich etwas Hochemotionales, versetzt einen mit einem nostalgischem Hochgefühl in die Kindheit und damit auch schnell in eine kompetitive jüngere Version von einem selbst. Da kann es schon mal hochhergehen bei der Frage, wer den besseren Eissalon der Stadt kennt, wer die wahren Geheimtipps hat und vor allem: Welche Sorte die ultimativ beste ist.

Wer glaubt, in Grinzing gibt es nur gute Heurigen, der war noch nicht im Vidoni. Charmante Eisdiele am Fuße der Weinberge, in Wien hergestelltes Eis und die wohl besten Nusssorten der Stadt.

Es braucht schon Selbstbewusstsein, um seinen Eissalon einfach „Das Eis“ zu nennen. In diesem Fall ist dieses aber gerechtfertigt. Im Eissalon in Mauer legt man Wert auf Qualität und Liebe. Wo: Maurer Hauptplatz 10/2, 1230 Sortentipp: Mohn

An ein Tier erinnert die Eissorte aber glücklicherweise nicht (dass das keiner will, darauf hätten wir uns wohl schon einigen können), sie schmeckt nach Champagner (auch nicht jedermanns Sache).

Eine Tiramisu-Eiskreation erinnert dafür an „Eine Nacht in Venedig“ und blaues Stracciatella-Eis mit goldenem Glitzer an „An der schönen blauen Donau“. Mit „Frühlingsstimmen“ wurde wiederum die Geschmacksrichtung Holunder mit Wiener Honig in Szene gesetzt.

In Deutschland hat man sich übrigens schon auf eine einheitliche Sorte geeinigt „Himbeere mit Pfeffer.“ Nun ja.

Einen Schockmoment hat es heuer dafür gegeben, als klar wurde, dass die Produktion des Brickerl eingestellt wurde – wer das noch nie im Schwimmbad gegessen hat, werfe das erste Eisstaberl. Alternativen versucht Eskimo übrigens mit dem Nogger oder dem Magnum-Eis zu bieten. Aber – Achtung, wieder eine Privatmeinung – das beste Schwimmbadeis ist sowieso mit großem Abstand das Twinni.