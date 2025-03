Pünktlich zum Start in die diesjährige Eissaison am 19. März zeigt sich Österreich auch international von seiner besten Eis-Seite. Denn ein Salzburger stellte einen kuriosen Weltrekord auf: Innerhalb von 18 Tagen kreierte der Besitzer eines Eissalons 1.301 Eissorten. Wie kommt man überhaupt dazu und wo kann man die Sorten kosten?

Das sind die Geschmacksrichtungen Der Salzburger Eissalon-Besitzer Celal Karaarslan hat einen neuen Guinness-Weltrekord aufgestellt, indem er 1.301 verschiedene Eissorten kreierte. Mit dabei waren etwa die Geschmacksrichtungen Koriander, Ingwer, Sichuan-Pfeffer, Paprika, Spinat und Anchovis. Mit der Unterstützung von elf Mitarbeiten aus Österreich und der Türkei dauerte die Herstellung nur 18 Tage.

Dieser Mann steckt dahinter Celal Karaarslan betreibt insgesamt drei Eisgeschäfte. Zwei "Alpz Cafes" befinden sich in der Stadt Salzburg, während er zwei weitere Filialen in seiner Heimatstadt Ordu in der Türkei führt. Der 53-Jährige kam er als Sohn eines Gastarbeiters mit vier Jahren nach Österreich. Mit 22 Jahren entschied er sich für die Selbstständigkeit und eröffnete sein erstes Kaffeehaus.

Was war seine Idee dahinter? Der 53-Jährige und seine Frau Kirsten trugen die Idee, einen Guinness-Weltrekord mit so vielen Eissorten wie nur möglich aufzustellen, bereits seit einigen Jahren mit sich. Am 25. Jänner 2025 setzten sie dieses Vorhaben dann auch wirklich um. Bereits zuvor hatte Karaarslan an Wettbewerben teilgenommen und Auszeichnungen erhalten. Beispielsweise gewann er 2018 und 2019 das Gelato Festival in Österreich mit seiner Kreation "Hazelnut Dream". Zum Weltrekord, den er in der Türkei eingereicht hat, sagte er: "Ich kann meine Gefühle gerade nicht beschreiben, aber ich bin sehr glücklich. Es macht mich besonders stolz, diesen Rekord in meinem Geburtsland aufzustellen."

Wo kann man das Weltrekord-Eis probieren? Die neu erfundenen Sorten können in den Eissalons in Salzburg probiert werden. Laut Berichten von meinbezirk.at plant das Unternehmerpaar, in ihren Salzburger Eissalons stets ein bis zwei der Weltrekord-Sorten für Gäste anzubieten. Die Hauptstandorte von Alpz Gelato & Café in Salzburg sind: Alpz Gelato & Café : Platzl 3, 5020 Salzburg. Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 22 Uhr.

: Platzl 3, 5020 Salzburg. Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 22 Uhr. Freiraum Maxglan: Klessheimer Allee 46, 5020 Salzburg. Öffnungszeiten ab Frühling: Freitag bis Sonntag, 12 bis 19 Uhr; im Sommer: Mittwoch bis Sonntag.