Koch sprach von einem "großen Abenteuer" und erklärte, er habe seine Zeit unter Wasser sehr genossen. Die Sicht aus den Bullaugen der elf Meter tief im Meer befindlichen Kapsel sei wunderschön, "wenn sich alles beruhigt und es dunkel wird und das Meer leuchtet", sagte Koch. "Es ist unmöglich zu beschreiben, man muss es selbst erleben." Zur Feier des Tages trank Koch ein Glas Champagner und rauchte eine Zigarre, bevor er für sein erstes Bad seit 120 Tagen in das Karibische Meer sprang.

120 Tage in einer Unterwasserkapsel vor der Küste Panamas : Der deutsche Raumfahrtingenieur Rüdiger Koch hat einen Weltrekord für die längste ohne Druckausgleich unter Wasser verbrachte Zeit aufgestellt. Der 59-Jährige tauchte am Freitag unter den Augen der Schiedsrichterin des Guinnessbuchs der Rekorde, Susana Reyes, aus seinem 30-Quadratmeter-Heim im Meer auf. Reyes bestätigte, dass Koch den vorherigen Rekord des US-Bürgers Joseph Dituri von 100 Tagen gebrochen habe.

Kochs Unterwasserkapsel liegt etwa 15 Bootsminuten vor der Küste Nordpanamas und ist mit den meisten Annehmlichkeiten des modernen Lebens ausgestattet: Neben Bett und Toilette gibt es einen Fernseher, einen Computer und Internet sowie ein Trainingsfahrrad - aber keine Dusche.

Die Kapsel ist durch eine Wendeltreppe in einer Röhre mit einer anderen Kammer über Wasser verbunden. So gibt es einen Abstiegsweg in die Unterwasserkapsel für die Lebensmittelversorgung und Besucher. Für Elektrizität sorgen Solarpaneele.