Weltrekord durch Markus Rogan bei der Eisschwimm-WM

Mehr als 20 Jahre nach seiner Silbermedaille von Athen 2004 sprang Markus Rogan wieder in ein 50-Meter-Becken. Und bereits im ersten Vorlauf der Eisschwimm-Weltmeisterschaft in Molveno in Südtirol purzelte der erste Weltrekord. In 58,52 Sekunden stellte Rogan eine neue Eisschwimm-Bestmarke in der Altersklasse der 40 bis 45-Jährigen auf.

Im Finale erzielte Rogan den nächsten Weltrekord in 57,68, in der allgemeinen Klasse belegte er damit Platz fünf. Auf Bronze fehlten 0,61 Sekunden. Der Sieger Keaton Jones aus den USA ist 20 Jahre alt - und damit nicht einmal als halb so alt wie Rogan.