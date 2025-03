Mit den Fortschritten in Wissenschaft und Technologie sowie dem wachsenden Wunsch nach Unsterblichkeit bietet ein deutsches Unternehmen nun jedoch eine mutige und kostspielige Alternative an: die Kryokonservierung .

Bei der Kryokonservierung handelt es sich um einen Prozess, bei dem der Körper bei extrem niedrigen Temperaturen erhalten wird, um ihn in ferner (oder nicht so ferner) Zukunft möglicherweise wiederzubeleben. "Zu erhalten" bedeutet dabei, dass Gewebe, Muskeln, Sehnen, Knochen und Organe in ihrer Form zum Zeitpunkt des Todes nicht dem Prozess der Verwesung ausgesetzt werden.

Wer steckt dahinter?

Bislang gibt es nur ein Unternehmen, das sich auf Kryokonservierung spezialisiert hat. "Tomorrow Bio" wurde im Jänner 2020 von Dr. Emil Kendziorra, einem ausgebildeten Mediziner und ehemaligen Krebsforscher, und Fernando Azevedo Pinheiro, einem erfahrenen Unternehmer, gegründet und zielt darauf ab, die Wissenschaft der Biostase voranzutreiben und Kryokonservierungsdienste anzubieten.

Der Hauptsitz von Tomorrow Bio befindet sich im Zentrum Berlins. Zusätzlich verfügt das Unternehmen über Bereitschaftsteams in Europa, darunter in Berlin und Amsterdam, mit geplanten Erweiterungen in Zürich und den USA. Die Patienten werden in der Einrichtung der European Biostasis Foundation (EBF) in der Schweiz gelagert.