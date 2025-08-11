Diese Aufnahmen einer Überwachungskamera gehen in den sozialen Medien viral: Zu sehen sind zwei Einbrecher , die gerade dabei sind, eine Audi-Limousine zu stehlen. Womit sie jedoch nicht gerechnet haben: Der fuchsteufelswilde Hausbesitzer erscheint aus dem Nichts und schreitet ein – mit lautem Hundegebell schlägt er die maskierten Männer in die Flucht.

Der Nachrichtensender 7News veröffentlichte die Videoaufnahmen des Einbruchs und versuchten Diebstahls, der sich in Melbourne, Australien , ereignet hat. Die zwei Täter sind offenbar über eine Absperrung geklettert und suchen fieberhaft das Innere des Autos ab – vermutlich auf der Suche nach einem Tor-Öffner.

Szenen wie aus dem Actionfilm

In einer späteren Szene flieht einer der beiden Männer panisch aus der geöffneten Garage, springt über das Autodach und klettert über das Tor auf die Straße, nachdem der Hausbesitzer zu hören ist, der lautstark Hundebellen imitiert.

Kurz darauf verlässt der zweite Einbrecher das Fahrzeug, das sich fahrerlos in Richtung Ausfahrt bewegt. Als der Hausbesitzer mit bellendem Geschrei und Drohrufen aus der Garage stürmt, ergreift auch der zweite mutmaßliche Dieb die Flucht über das Tor. Der Audi kommt schließlich durch den Zaun zum Stillstand.