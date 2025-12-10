Die meisten von uns haben sicher einen Permanent-Marker von Edding irgendwo zu Hause in der Lade liegen. Die Kultmarke ist bekannt für ihre bunten, wasserfesten Filzstifte, mit denen sich fast alle Materialien beschriften lassen. Öffnet man die Kappe, steigt einem sofort der leicht stechende, lösungsmittelartige Geruch in die Nase. Tatsächlich schnuppern überraschend viele gerne diesen Duft.

Für alle Edding-Fans hat der deutsche Stifthersteller nun sogar ein streng limitiertes Parfum auf den Markt gebracht, das wie der Filzstift riechen soll.

Kreiert wurde der Duft gemeinsam mit der TikTok-Community von Edding: "Ihr habt es euch gewünscht. Also haben wir’s gemacht", heißt es auf der Webseite der Kultmarke. 100 Testerinnen und Tester durften zwischen drei verschiedenen Duftvarianten wählen. Mit 60,71 Prozent der Stimmen setzte sich die Version "Markant, tragbar und mit einem Hauch edding" durch. Daher auch der Name des Parfums: "edding 6071 – permanent fragrance".

Ab dem 1. Dezember war das Eau de Parfum "mit einem Hauch edding" im Online-Shop für 23,99 Euro erhältlich. Wer früh dran war, konnte sich die 30 ml für 19,99 Euro sichern. Die 250 Stück waren nach nur drei Tagen restlos ausverkauft.

Nicht nur der Duft, auch das Design des Parfums orientiert sich am typischen Permanent-Marker.

So kommt der Duft bei der Community an

Parfum-TikTokerin @taladuftetbesser hat ihn bereits getestet und berichtet: "Wenn man sprüht, dann hat man sofort diesen Edding-Geruch". Sie beschreibt das Parfum als "chemisch, aber auch frisch, gleichzeitig mit einer erdigen und holzigen Note", der mit der Zeit "immer süßer" wird. Ihr Fazit: "Ein sehr ungewöhnlicher, aber sehr schön ausgewogener Duft. [...] Ich find ihn wirklich gelungen."

Parfum-Influencer @scent.daddy, einer der 100 Tester, meint: "Es riecht wie ein Nischenduft tatsächlich auch, also sehr dunkel, sehr alkoholisch, wie ein Edding halt. Ihr habt‘s geschafft, ihr habt ein Parfum rausgebracht, das riecht wie euer Stift, geil.“