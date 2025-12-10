Seit 1963 stellt das Unternehmen Pantone das weltweit eingesetzte Farbsystem zur Verfügung, das zur Einordnung von Farben und Pigmenten dient. Jedes Jahr wählt das Pantone-Trendforschungsteam einen Farbton, der den Zeitgeist prägt. Für 2026 haben sich die Experten und Expertinnen für die Farbe Cloud Dancer (PANTONE 11-4201) entschieden und für ordentlich Kritik im Netz gesorgt.

"Cloud Dancer" ist die Farbe des Jahres Wie Pantone auf der offiziellen Webseite erklärt, symbolisiert das sanfte Weiß "eine Welt, die dringend einen Neustart braucht". Das Unternehmen beschreibt die Farbe mit den Worten: "Sie wirkt beruhigend, besinnlich und gelassen. Sie verkörpert all das, was unsere immer bizarrere Welt nicht mehr ist." Cloud Dancer würde dazu einladen, "die Stille wiederzuentdecken" und "in emotionaler Verbundenheit Ruhe zu finden". Die Farbe wurde aufgrund ihrer beruhigenden Wirkung, ihrer Fähigkeit, zum Nachdenken anzuregen, und ihrer Vielseitigkeit in verschiedenen Designbereichen ausgewählt.

Pantone erklärt, dass die Farbe für Künstler und Künstlerinnen wie "ein kleiner Scherz" wirken mag, immerhin sei Weiß eine Farbe, die immer übermalt wird: "Wir hoffen, dass diese Farbe ein Jahr und ein Jahr markiert, das unsere Tagträume beflügelt. Schließlich spiegelt sie unsere Zeit wider, unsere kollektive Stimmung, unsere Wünsche und die Designtrends, die uns 2026 erwarten."

Kritik für "Farbe des Jahres" Auf dem Instagram-Profil des Unternehmens beschreibt der Künstler Emiliano Ponzi "Cloud Dancer" als "Farbe der Inklusion, deren sanfter Ton es ermöglicht, dass alle anderen Farbtöne harmonisch nebeneinander existieren können." Laut dem Illustrator verkörpert die Farbe "Klarheit, Raum und Leichtigkeit". Auf Instagram erhält die Farbe des Jahres 2026 jedoch viel Kritik. Unter anderem wird der "Inklusionsaspekt" der Farbe angezweifelt. Einige Nutzer und Nutzerinnen stellten sogar Zusammenhänge mit dem rassistischen Geheimbund des Ku-Klux-Klans auf. Auf dem Instagram-Profil von Pantone überschlagen sich die Kommentare:

" Niemand in deinem Team dachte, das wäre eine schlechte Idee? Niemand?"

"KKKloud Dancer"

"Ich kann nicht nachvollziehen, wie schrecklich das für eine Entscheidung war."

"Eine Farbe der Inklusion?? "Wofür hält ihr uns alle? 👎"

"War "Klanrobe Weiß" bereits vergeben?"

"Hat Trump euch dieses Jahr gesponsert?"

"Nehmt das Blau weg und ihr habt buchstäblich nichts"

"Das sagt viel über den Zustand der Welt aus, wie langweilig"