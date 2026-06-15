Am 22. Mai wurde das Lied "Gut genug" von Kitschkrieg, Sänger Blumengarten und Rapperin Shirin David veröffentlicht. Der Song stieg in den deutschen Charts nach seiner Veröffentlichung auf Platz 27 ein. Nur kurze Zeit später stürzte er wieder auf 52 ab, doch jetzt klettert das Lied die Chart-Leiter hoch. Grund dafür ist vor allem die Tatsache, dass der Track auch in den USA gehört wird.

Shirin David kassiert Kritik Auf TikTok findet man immer mehr Videos, die zeigen, wie User und Userinnen das Lied in den USA singen. Darunter auch der Sänger, Songwriter und Gitarrist Steve Lacey, der seine Deutschkünste in einem Video strahlen lässt. Auch Sängerin Lizzo tanzt in einem TikTok-Video ausgelassen zu dem Track.

Der US-amerikanische Streamer PlaqueBoyMax (mehr als 2,4 Millionen Fans auf Twitch) reagierte auf das Lied und wirkte vor allem beim Rap-Part von Shirin David äußerst genervt: "Warum zur Hölle hast du das Mikro übernommen?" Auch auf Social Media beschweren sich immer mehr User und Userinnen darüber, dass die 31-Jährige das Lied "ruiniert" hätte. In den Kommentaren heißt es beispielsweise "Ohne Shirin David wäre der Song 'gut genug'❤️‍🩹" oder "Shirin David war nicht gut genug."

Fans wünschen sich Song ohne Rapperin Auf TikTok wird unter anderem "du bist gut genug without girl" ("du bist gut genug ohne Mädchen") und auf YouTube "gut genug blumengarten only" gesucht. Immer mehr User und Userinnen wünschen sich eine Version, in der David nicht zu hören sei. Doch nicht alle Nutzer und Nutzerinnen teilen diese Meinung: Vor allem deutsche Fans sind davon überzeugt, dass es vor allem die Popularität und Bekanntheit der Sängerin war, die dazu beigetragen hat, dass das Lied so oft gehört wurde.

Zahlreiche Memes über deutschen Song Zu dem Lied gibt es auch zahlreiche Memes, die sich seit dem Hype in den USA etabliert haben. So ändern manche den Refrain "Du bist gut genug" auf "Arbeitszeitbetrug" oder, vor allem die internationalen Fans, auf "Doobie Scoot Canooe". Zudem teilten einige Nutzer und Nutzerinnen mit, dass sie überzeugt sind, dass so ein Lied vor allem bei Bekleidungsgeschäften wie Hollister oder Bershka zu hören sei, wenn man an der Kassa in der Warteschlange steckt.

Im Netz kündigten einige User und Userinnen zudem an, dass sie Deutsch lernen möchten, um noch mehr Lieder zu verstehen. TikTokerin @yyennaying kommentierte in einem Video: "Bin nach einmaligem Hören süchtig nach diesem Lied geworden – und seltsamerweise motiviert es mich, weiter Deutsch zu lernen, lol."