Shirin David bezieht zu Vergewaltigungsvorwürfen gegen Rapper Stellung

Shirin David kritisiert Umgang mit sexueller Gewalt

David kritsierte in ihrem Statement zudem den Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Branche. Anhand von Statistiken machte die 26-Jährige darauf aufmerksam, dass Lügen über sexuellen Missbrauch nicht so verbreitet seien, wie im Kontext derartiger Diskussionen oft behauptet werde. So würden lediglich 5 Prozent der Sexualstraftaten überhaupt zur Anzeige gebracht werden. Im Schnitt würden nur 13 von 100 Vergewaltigungsverfahren mit einer Verurteilung enden.

Auch mit der medialen Berichterstattung über Vergewaltigungsvorwüfe ging Shirin hart ins Gericht: "Habt ihr Angst davor, dass eure Idole euch nicht mehr mögen, wenn ihr nicht mehr nur darüber berichtet, welcher Rapper sich welches Auto gekauft hat, sondern auch, wie dieselben Leute in ihrer Freizeit mit Frauen umgehen?"