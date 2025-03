Die Niederländerin Rania Zeriri nahm 2008 an der legendären Castingshow " Deutschland sucht den Superstar" teil und sang sich in die Herzen Tausender Fans. Am Ende reichte es sogar für die Top 5. Doch dann verschwand die damals 22-Jährige von der Bildfläche.

Die 39-Jährige wird nun psychologisch betreut. Bürgermeister D‘Allessio berichtet gegenüber bild: "Rania geht es gut. Sie spricht auf die Pflege, die nicht medizinischer oder pharmakologischer Natur ist, gut an". In den Niederlanden wurde sie jahrelang gesucht.

Nach Tod von Mutter: Tiefer Fall

Der niederländische Bekannte gab zudem an, dass sie nach dem Tod ihrer Mutter in Depressionen verfallen sei. "Leider ist Rania nach einiger Zeit, in der sie die verordneten Medikamente eingenommen hat, weggelaufen", so der Bekannte. "Rania irrt also ziellos umher, und zwar nicht aus freien Stücken, sondern weil auch sie Probleme hat, die es ihr nicht erlauben, immer rational zu sein“, folgert er.