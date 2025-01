Woitschack, die durch ihre Teilnahme an der Casting-Show "Deutschland such den Superstar" 2011 größere Bekanntheit erlangt hat, berichtet ihren 132.000 Instagram-Followern (Stand 15.01.24): "Ich war heute beim Friseur, um meine Haare für den Dschungel-ready zu machen!" und verrät im selben Atemzug ein "kleines Geheimnis" . Die 32-Jährige trägt sogenannte Tape-Extension , um ihr Eigenhaar zu verlängern und gleichzeitig zu verdichten.

Da die Haarstreifen gut gepflegt und alle paar Wochen wieder hochgesetzt werden müssen und Woitschack nun rund drei Wochen in Down Under sein wird, hat sie sich dafür entschieden, die Haarverlängerung vor Beginn der Show entfernen zu lassen.