Nachbarin musste Tabletten nehmen, um die Stehfests zu ertragen

Musikerin Edith Stehfest (30), die Frau von "GZSZ"-Schauspieler Eric Stehfest (35), zählt zu den zwölf Teilnehmern der aktuellen "Dschungelcamp"-Staffel , die am 24. Jänner startet.

Die Nachbarin berichtete: "Ich musste Herztabletten nehmen, um mich zu beruhigen." Die Eheleute sollen nachtaktiv gewesen sein und laute Musik bis in die Morgenstunden abgespielt haben. Zudem habe der Hund häufig gebellt. "Dieses Paar benimmt sich wie ein Königspaar" , echauffiert sich die ehemalige Medizinerin, die den Auszug der Stehfests als "das schönste Weihnachtsgeschenk" empfand.

Statement von Eric Stehfest

Eric Stehfest bezog auf Instagram erneut Stellung zu der Problematik und stellte klar: "Schon am Einzugstag regte sie sich auf. Mit den anderen Mietparteien hatten wir keinen Streit." Von Anfang an sei die Nachbarn ihnen gegenüber nicht freundlich gestimmt gewesen, so der 35-Jährige.