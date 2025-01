Reality-TV-Star Maurice Dziwak (bekannt aus "Love Island", "Sommerhaus der Stars" und "Are You The One") ist überglücklick, denn er und seine Freundin Leandra sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das Pärchen genießt das Familienglück, doch in wenigen Tagen startet bereits Dziwaks Teilnahme an der Reality-Show "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!", besser bekannt als das "Dschungelcamp".

Dafür muss er nach Australien reisen und kann rund drei Wochen nicht bei seiner Partnerin und seinem Baby sein. So manche seiner 287.000 Instagram-Fans sind alles andere als begeistert davon.

Fans kritisieren Dziwaks Verhalten "Hä, also lässt er seine Frau und Neugeborenes direkt am Anfang allein? Das ist aber ein blöder Zeitpunkt , die ersten Wochen sind doch sooo besonders",

"Bester Zeitpunkt für den frisch gebackenen Papa für drei Wochen nach Australien zu verschwinden und alles der Mama zu überlassen ..." oder

"Wie kann man da ins Dschungelcamp gehen, solche Momente gibt es für KEIN Geld der Welt und sie sind unwiederbringlich", heißt es da beispielsweise von aufgebrachten Fans auf Instagram .

Auf Instagram richtete der 26-Jährige eine Liebeserklärung an seinen neugeborenen Sohn sowie an seine Partnerin: "Ich werde dir ein Leben lang dankbar dafür sein, dass du mir mein größtes Glück geschenkt hast. [...] Es ist wirklich unbeschreiblich! Ich habe mir diesen Moment immer gewünscht, aber diese Welle an Gefühlen kann man nicht in Worte fassen."

Maurice Dziwak rechtfertigt seine "Dschungelcamp"-Teilnahme Auch wenn ihr Sohn gerade der Mittelpunkt ihres Lebens ist, so wird die Kritik nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen sein. In seiner Instagram-Story erklärt der angehende "Dschungelcamp"-Kandidat, warum er trotz Familienzuwachs an der Show teilnimmt: "Wir kennen es nicht anders, dass ein Elternteil nach der Geburt arbeiten muss. Wir beide kommen aus normalen Verhältnissen und haben nicht das Privileg, finanziell so gut aufgestellt zu sein, sodass beide Elternteile für eine lange Zeit zu Hause sein können. [...] Wir möchten unserem Sohn was bieten und das tun wir mit der Teilnahme am Dschungel."

Frau und Familie unterstütze ihn Seine Partnerin stehe jedenfalls voll und ganz hinter seiner Entscheidung und könne zu Hause auf großartige familiäre Unterstützung während seiner Abwesenheit zählen.