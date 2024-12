Seit November wurden an der amerikanischen Ostküste eine Reihe mutmaßlicher Drohnen gesichtet. Sprecherinnen und Sprecher der US-Regierung bestätigen zwar immer wieder, dass von den Flugobjekten, die zu einem großen Teil in New Jersey gesichtet wurden, keine Gefahr ausgeht, eine genaue Erklärung für das vermehrte Auftreten können sie jedoch nicht liefern.

Statement von Regierung "Wir arbeiten daran", erklärt etwa der Minister für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten Alejandro Mayorkas. "Sollten wir eine ausländische Beteiligung oder kriminelle Aktivitäten feststellen, werden wir die amerikanische Öffentlichkeit entsprechend informieren." Im Moment deute aber nichts darauf hin.

Vermeintliche Drohnen heizen Verschwörungstheorien an Die Aktivitäten am Himmel, die zum Teil als mysteriöse Lichter gedeutet werden, sorgen für Unruhe in der Bevölkerung. Menschen teilen auf TikTok immer mehr Videos ihrer Sichtungen. In den Kommentaren wird hitzig diskutiert, ob die zum Teil für Flugzeuge gehaltenen Objekte gefährlich sein könnten. Auch Verschwörungstheorien verbreiten sich derzeit wie ein Lauffeuer auf Social Media. Neben Reddit-Threads wurde auch eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, die die Spekulationen rund um die vermeintlichen Drohnen noch weiter anheizt. Die Facebook-Seite "New Jersey Mystery Drones – lasst es uns lösen" zählt fast 73.000 Mitglieder (Stand 16. Dezember, 14:30 Uhr).

Chemtrails und Flüssigkeiten "Ich habe Videos auf X gesehen, in denen die Drohnen Flüssigkeit über Wohnviertel sprühen. Riecht die Luft? Hat jemand etwas gesehen? Ich bin fasziniert und neugierig. Einige sagen, sie seien extrem krank, wissen aber nicht warum", lautet nur ein Posting aus der Gruppe. Schon bald ist in den Kommentaren von Chemtrails die Rede. Die Luft rieche nach Ammoniak oder Sulfur, schreiben Userinnen und User, während andere Entwarnung geben und die Sichtungen nicht bestätigen können.

Aliens Auch von außerirdischem Leben und Spionage ist die Rede. Andere wiederum diskutieren über mögliche Stellungen der Sterne und Planeten. Dass der designierte US-Präsident Donald Trump zum Handeln aufruft, sorgt dabei nicht gerade für Beruhigung: "Mysteriöse Drohnensichtungen im ganzen Land. Kann dies wirklich ohne das Wissen unserer Regierung geschehen? Das glaube ich nicht", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Er fordert: "Informieren Sie die Öffentlichkeit, und zwar sofort. Sonst schießt sie ab!"

Plasmoid "Ich fange an zu glauben, dass der Drohnenschwarm, der in ganz New Jersey gesehen wurde, mit dem Princeton Plasma Physics Laboratory in Verbindung steht. Es macht Sinn – sie untersuchen wahrscheinlich Plasmoide, die durch die dortigen Fusionsexperimente entstanden sind", schreibt ein User auf der Plattform Threads. Auch auf TikTok sind Plasmoide Thema. Der Begriff "Plasmoid" stammt aus der Physik: Es handelt sich um eine kohärente Struktur aus Plasma und magnetischen Feldern. Der Begriff taucht aber auch in pseudowissenschaftlichen oder esoterischen Kontexten auf, was ihn manchmal zur Grundlage von Verschwörungstheorien macht.

Iranisches Mutterschiff Manche Theorien gehen davon aus, dass die Drohnen von einem iranischen Mutterschiff stammen, das vor einiger Zeit vor der Ostküste Amerikas gesichtet worden sein soll. Sabrina Singh, stellvertretende Pressesprecherin des Pentagon bestätigte in einem Statement, dass die Flugobjekte weder vom US-Militär noch von einer ausländischen Organisation stammen. Es gäbe auch keine Belege eines iranischen Schiffes vor der US-Küste.

Project Blue Beam In der Facebook-Gruppe taucht noch eine weitere Verschwörungstheorie immer wieder auf, die seit Jahrzehnten kursiert – das sogenannte "Project Blue Beam" soll für die Drohnensichtungen verantwortlich sein. Die bekannte Verschwörungstheorie wurde ursprünglich von dem kanadischen Journalisten Serge Monast in den 90er-Jahren populär gemacht. Es wird behauptet, dass Regierungen, globale Eliten oder die NASA eine gefälschte, weltweit inszenierte Illusion erschaffen werden, um eine neue Weltordnung zu etablieren. Das aus vier Schritten bestehende Konstrukt reicht von Gedankenkontrolle, künstlich erzeugten Erdbeben, gigantischen Projektionen am Himmel bis hin zu einer Inszenierung einer außerirdischen Invasion mit dem Ziel, die Massen zu kontrollieren. Durch die Lichter und mysteriösen Flugobjekte am Himmel wird diese Verschwörungstheorie besonders befeuert.

Auf Reddit kursieren aber noch weitere Verschwörungstheorien: "Ist es nicht lustig, dass der ISS-Livestream plötzlich (Drohnen tauchen auf) nicht mehr verfügbar ist? Gibt es eine Erklärung, die ich nicht kenne?", fragt sich etwa eine Userin.

Unklare Antworten "Es hat sich gezeigt, dass mehr Ressourcen benötigt werden, um die Hintergründe dieser Aktivitäten vollständig zu verstehen“, hatte etwa der Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, in einem offenen Brief an Biden gefordert. Dass die Regierung im Dunkeln tappt, beweist auch die Aussage von Gouverneurin Kathy Hochul: "Wir wissen, dass New Yorker diese Woche Drohnen in der Luft gesichtet haben und wir untersuchen dies." Es gäbe derzeit keine Hinweise darauf, dass die Flugobjekte eine Bedrohung für die Sicherheit darstellen, sagt sie. John Kirby, Sprecher des National Security Council, bestätigte ebenfalls, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass die nationale Sicherheit gefährdet sei.

Andy Kim, der Senator von New Jersey, ging letzte Woche sogar selbst auf Drohnenjagd, um ein paar Antworten zu liefern und postete einen Thread dazu auf X: "Nach weiteren Analysen und Hilfe von zivilen Piloten/Experten und Flugdaten bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei den möglichen Drohnensichtungen, auf die ich hingewiesen wurde, mit ziemlicher Sicherheit um Flugzeuge handelte."