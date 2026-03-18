Die Berliner Dermatologin und Beauty-Influencerin Emi Arpa hat mit Äußerungen zu nicht berufstätigen Müttern einen Shitstorm auf sich gezogen. Auslöser war ein TikTok-Video, in dem sie forderte, das Hausfrauenleben nicht zu romantisieren: "Wir sind nicht so weit gekommen, um dann tausend Schritte zurückzumachen", sagte die als Dr. Emi bekannte Influencerin. Kritikerinnen warfen ihr vor, das Leben von Müttern abzuwerten.

Nach Kritik und respektlosen Kommentaren: Video offline Das Video nahm die Unternehmerin nach den Kommentaren von ihren Plattformen. Sie habe sich für andere Frauen starkgemacht und die Rollenverteilung hinterfragt, sagte Arpa in einer Videobotschaft. "Vielleicht habe ich nicht Hundert Prozentig die richtigen Worte getroffen, aber ich glaube, die Message war ganz klar."

Rabenmutter-Vorwürfe Das Video habe sie nun archiviert, weil sie die Reaktionen darauf nicht mehr ausgehalten habe. "Ich habe Kommentare darunter bekommen, dass ich eine Rabenmutter bin, dass sich bei mir im Leben alles um Luxus und Oberflächlichkeiten dreht", sagte die Influencerin sichtlich betroffen, die vor ein paar Monaten Mutter geworden ist. Das Schlimmste seien Nachrichten gewesen, in denen man ihr gewünscht habe, dass sie nie eine Bindung zu ihrem Sohn aufbauen würde, so Arpa weiter. "Diese Nachrichten kamen von anderen Frauen." Es gebe einen großen Unterschied zwischen Kritik und Respektlosigkeit.