Timothée Chalamet: Sein Weg vom einstigen Indie-Liebling zum umstrittenen Pop-Phänomen

Timothée Chalamet hat den begehrten Oscar schon wieder nicht gewonnen. Kritikerlob und ein Sieg bei den Golden Globes schienen den 30-Jährigen Anfang 2026 zum Favoriten auf die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller zu machen. Doch stattdessen eine Niederlage – und eine Debatte darüber, wie der einstige Indie-Liebling plötzlich zum umstrittenen Popkultur-Phänomen geworden ist. Die britische Rundfunkanstalt BBC fragte schon mehrere Tage vor der Oscar-Verleihung, ob der "Golden Boy" Hollywoods seinen Glanz verloren habe. Die Times kommentierte jetzt fast hämisch nach dem verpassten Preis: "Chalamet hat drei Oscar-Nominierungen, drei Niederlagen. Nicht gerade das, was man von einem Mann erwarten würde, der sich selbst als den Besten seines Fachs bezeichnet."

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Man sehe hier eine Lektion in Demut, so die Times, die Gründe seien offensichtlich: "Erstens: Wer ältere Oscar-Wähler ansprechen will, sollte sich vielleicht auf etwas anderes als virale Momente konzentrieren. Zweitens: Man sollte nicht so arrogant sein und sich für besser halten als Ballett und Oper." Der umstrittene Opern-Sager Der Hollywood-Star hatte sich Ende Februar in einer Gesprächsrunde mit seinem Kollegen Matthew McConaughey unter anderem über die Zukunft der Kinobranche und das Interesse von Zuschauern an Filmen ausgelassen. Chalamet sagte, dass er nicht in Bereichen wie Ballett oder Oper arbeiten wolle - "Dinge, bei denen man sagt, 'Hey, erhaltet diese Sache am Leben, obwohl sich niemand mehr dafür interessiert'." Zahlreiche Künstler reagierten empört, große Opernhäuser von der LA Opera bis zur Mailänder Scala, auch die Münchner und die Wiener Staatsoper setzten sich mit einer Mischung aus Witz und Kritik zur Wehr. Einige posteten Videos von vollen Sälen und luden Chalamet zum Opern-Besuch ein. Tagelang sorgten Chalamets Äußerungen für Debatten, wurden ziemlich hochgekocht. Waren sie nicht einfach nur die Meinung eines typischen Mannes der Generation Z (Chalamet ist Jahrgang 1995)? Kollegin Jamie Lee Curtis nannte seine Worte jedenfalls "dumm", sagte aber auch: "Es tut mir leid, dass sie jetzt wohl ein Teil seines Vermächtnisses sein werden."

Unbeliebter Imagewechsel Den Opern-Shitstorm als Erklärung für Chalamets verpassten Oscar zu nehmen, wäre aber wohl zu kurzsichtig – denn die Kontroverse kochte erst Anfang März richtig hoch, als die Abstimmung der Academy-Mitglieder über die Preisträger gerade knapp gelaufen war. Der britische Guardian vermutete, womöglich sei die exzessive Werbekampagne für seinen Film zu viel gewesen oder Chalamet noch zu jung, um jetzt schon einen Oscar zu gewinnen. Vielleicht liegt es auch an einer längerfristigen Entwicklung des früheren Hollywood-Darlings. Über Monate hinweg hatte Chalamet sein öffentliches Image neu inszeniert: Er spielte während der Promotion zu "Marty Supreme" gezielt mit einer überheblichen, selbstbewussten Persona, verschmolz seine Starfigur mit der egozentrischen Filmfigur seines neuen Films und sprach offen davon, "einer der Großen" werden zu wollen. Viele interpretierten sein jüngstes Verhalten als Arroganz. Gleichzeitig beobachten Filmfans seine Neupositionierung weg vom sensiblen Arthouse-Darsteller, der schon mal im androgynen Glitzeroutfit auf den roten Teppich trat, hin zu einem provokant selbstbewussten Filmstar in Sportkleidung und mit Fransen-Kurzhaarschnitt, der stärker auf ein männliches Publikum zielt.