Jamie Lee Curtis: Timothée Chalamets Opernspruch ist "dumm"

Timothée Chalamet s (30) Äußerungen über Oper und Ballett sorgen kurz vor den Oscars weiter für Wirbel. US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis bezeichnete Chalamets Aussagen nun als "dumm". "Es tut mir leid, dass sie jetzt wohl ein Teil seines Vermächtnisses sein werden", sagte die 67-Jährige, die 2023 für ihre Nebenrolle in dem Science-Fiction-Film "Everything Everywhere All at Once" einen Oscar gewann, dem US-Branchenblatt The Hollywood Reporter.

"Ich bin sicher, er bereut seinen Kommentar. Du kannst diese Kunstformen nicht einfach unter den Bus werfen. Das geht nicht." Ihre Tochter tanze schon ihr ganzes Leben lang, unterrichte Tanz und habe eine eigene Tanzakademie, sagte Curtis weiter. Laut US-Magazin People ist Curtis' Adoptivtochter Annie Tanzlehrerin.

Der italienische Star-Tenor Andrea Bocelli lud den Hollywood-Star indes zu einem seiner Konzerte ein. "Manchmal braucht es nur ein paar Minuten, diese Musik live zu hören, um zu verstehen, warum sie seit Jahrhunderten auf der ganzen Welt geliebt wird", sagte der 67-Jährige People. "Ich glaube, wir neigen oft dazu, vor Dingen zurückzuschrecken, mit denen wir noch nicht in Berührung gekommen sind."

Chalamet ein Oscar-Favorit

Chalamet ist bei den Oscars am Sonntag (MEZ Montag) für seine Rolle als ehrgeiziger Tischtennisspieler in dem Film "Marty Supreme" als bester Hauptdarsteller nominiert. In einer knapp 90-minütigen Gesprächsrunde hatte er sich mit seinem Kollegen Matthew McConaughey (56) unter anderem über die Zukunft der Kinobranche und das Interesse von Zuschauern an Filmen ausgelassen.

In diesem Zusammenhang sagte Chalamet, dass er nicht in Bereichen wie Ballett oder Oper arbeiten wolle - "Dinge, bei denen man sagt, 'Hey, erhaltet diese Sache am Leben, obwohl sich niemand mehr dafür interessiert'". Große Opernhäuser, darunter auch die Staatsoper in Wien, reagierten mit einer Mischung aus Witz und Kritik auf seine Äußerungen.