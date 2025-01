Zahlreiche Promis gehen bei der Fachärztin für Dermatologie und ästhetische Medizin Dr. Emi Arpa in ihrer Privatpraxis in Berlin Charlottenburg ein und aus. Inzwischen ist die Medizinerin selbst eine Internet-Bekanntheit. Als Influencerin teilt sie ihr Wissen mit ihrer Community und gibt auf Instagram und TikTok wertvolle Tipps zur Hautgesundheit.

Am 7. Jänner teilte die Dermatologin ein Video im Netz, das sie zunächst mit dem Rücken gedreht zur Kamera am Strand zeigt. Als ihr Ehemann, der Unternehmer Sebastian Dahlem (43) , auf die Schulter klopft, dreht sie sich um und gibt den Blick auf ihren wachsenden Babybauch frei. Die beliebte Promi-Ärztin erwartet ihr erstes Kind.

Promis gratulieren

Ihre Fans und Patientinnen sind ganz außer sich ob der freudigen Nachricht. In der aus allen Nähten platzenden Kommentarspalte zu ihrem Ankündigungs-Video überschlagen sich die Glückwünsche regelrecht. Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Liz Kaeber, die selbst gerade schwanger ist, schreibt: "Oh Gott, wie unendlich schön ♥️ Freue mich so, so, so unendlich."

Ex-"Bachelorette" Jennifer Saro schließt sich an: "Omgggggggg!!! Von Herzen nur das allerbeste für euch!" Moderatorin Frauke Ludowig reiht sich ebenfalls in die Kette der Gratulantinnen: "Wie schön! Herzlichen Glückwunsch!"