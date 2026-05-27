Sneaker, Bibel, Parfüm und jetzt auch ein Handy: US-Präsident Donald Trump weiß, wie er sich vermarktet und Produkte mit seinem Namen an seine Wähler und Wählerinnen bringt. Jetzt können seine Anhänger und Anhängerinnen mit dem Trump-Handy telefonieren. Doch dieses wird sorgt im Netz allerdings eher für Spott als Begeisterung

Kundendaten bei Vorbestellung geleakt Eigentlich hätte bereits im letzten Jahr (September 2025) das „T1™ Phone“ des US-Präsidenten erscheinen sollen. Der Launch wurde jedoch verschoben und erst diesen Mai wurde begonnen, dass die ersten Handys, in Goldoptik, ausgeschickt wurden. Wie Guardian berichtet, wurden circa 27.224 mögliche Vorbestellungen auf der Webseite eingereicht. Wer das Gold-Handy haben will, muss eine Anzahlung von 100 US-Dollar leisten, die „rückerstattungsfähig“ seien und beim Verkaufspreis angerechnet werden.

Ob alle von diesen Bestellungen vollkommen durchgegangen sind, ist jedoch nicht bestätigt. Im Zuge dessen entwickelte sich auch der erste Skandal, denn die Personen, die das Präsidenten-Handy vorbestellen wollten, mussten wohl mit mehr als nur ihrem Geld bezahlen: Es wird angenommen, dass Namen und Kontaktdaten der potenziellen Käufer und Käuferinnen offengelegt wurden, jedoch keine Bank- oder Kreditkarteninformationen. „Basierend auf den verfügbaren Informationen haben wir keine Hinweise darauf gefunden, dass die Systeme, die Infrastruktur oder das Netzwerk von Trump Mobile direkt kompromittiert wurden. Die Untersuchung dauert weiterhin an“, erklärte das Unternehmen Trump Mobile gegenüber Guardian.

Das kann das Trump-Mobiltelefon Auf der offiziellen Webseite werden folgende Eigenschaften angegeben: 6,78-Zoll-AMOLED-Bildschirm

120 Hz Bildwiederholrate

50 MP Hauptkamera + 8 MP Ultraweitwinkel + 50 MP (2X Tele) Kamera + 50 MP Frontkamera

5000 mAh Akku / 30W Schnellladung

Fingerabdrucksensor und KI-Gesichtserkennung

Snapdragon® Mobile Plattform

Android-Betriebssystem Der Preis: 499 US-Dollar (circa 428,49 Euro).

Trump-Handy nicht "Made in America"? Die Trump Mobile-Webseite betont, dass die Handys „mit amerikanischen Werten im Sinn entworfen“ wurden. Zuvor wurde laut Independent angepriesen, dass das Gerät „Made in America“ sei. Diese Aussage wurde seitens des Unternehmens wohl wieder verworfen. Trump-Mobile-CEO Pat O'Brien erklärte in einem Interview mit USA Today, dass die Telefone in den USA „zusammengebaut“ werden und die Modelle Komponenten verwenden, die „hauptsächlich in Amerika hergestellt“ werden. NBC News erklärte, dass laut Technikexperten das Telefon offenbar dem Handymodell HTC U-24 Pro ähnelt, das in Taiwan hergestellt wird. Ersten Nutzungsanalysen zufolge ist auf dem Handy vorab bereits das soziale Netzwerk von Trump – Truth Social – auf dem Gerät installiert.

Netz lacht über Trump-Handy. Im Netz sind die ersten Reaktionen zu dem goldenen Telefon des US-Präsidenten alles andere als positiv: „Ein überteuertes, veraltetes Telefon, vorinstalliert mit Propaganda und nicht mehr ‚Made in the USA‘, ist die perfekte Metapher für Trumps Republikanische Partei“, kommentierte Melanie D’Arrigo, Geschäftsführerin einer Gesundheitsförderungsorganisation in New York, auf X.